Юлия Пересильд блеснула на закрытии фестиваля умопомрачительным декольте

Актриса и космонавт Юлия Пересильд побывала в Калининграде на кинофестивале «Короче». Юлия Пересильд щегольнула роскошными формами на фестивале короткометражного кино «Короче» в Калининграде. Наряду с первыми красавицами отечественного кинематографа, Елизаветой Боярской и Катериной Шпицей, она украсила красную дорожку мероприятия. И хотя многие дамы явились на фестиваль в вечерних нарядах, обнажая роскошные плечи и тонкие ключицы, конкурировать с Юлией Пересильд было сложно. Артистка примерила платье с декольте, которое доходило практически до талии, смотреть ей в глаза было фактически невозможно.Отметим, что торжественное закрытие 10-го кинофорума состоялось в Центральном парке. По случаю юбилея фестивальных дней было не три, а четыре - в добавочный в Центральном парке состоялся бесплатный концерт группы «Чиж & Co». В основную конкурсную программу в этом году вошли 25 новейших российских короткометражек. Среди них - фильмы с Константином Хабенским и Юрием Быковым, Глебом Пускепалисом, Розой Хайруллиной, Ксенией Раппопорт, Дарьей Белоусовой и другими. Помимо конкурсных показов на фестивале представили обширную внеконкурсную программу. Торжественная церемония закрытия фестиваля прошла 21 августа. Вела вечер актриса Елизавета Боярская. Среди гостей были замечены Владимир Яглыч, Катерина Шпица, Алена Бабенко и другие звезды кино.