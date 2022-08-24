Юлия Высоцкая до сих пор любит своего мужа

Актриса и ведущая Юлия Высоцкая не видит проблем в возрасте. 85-летний Андрей Кончаловский не скрывает: он всегда готов снимать свою жену Юлию Высоцкую. По словам режиссера, его любимая женщина должна быть в кадре. Андрей Сергеевич дал понять, что видел свою вторую половинку во многих ипостасях: юной девушки, возлюбленной, жены и материли его детей, но до сих пор не знает всех граней той единственной, которой удалось стать для него надежным тылом и опорой. У пары есть двое общих детей: дочка Маша и сын Петр. Обыватели шептались, что отношения у супругов разладились после того, как Андрей Кончаловский попал в крупное ДТП во Франции. Тогда сильно пострадала их дочка Маша, она находилась на пассажирском сиденье. Вся тяжесть удара пришлась на нее.Несмотря на все слухи и кривотолки, Юлия Высоцкая как и прежде не скрывает своих чувств к мужу. На публике телеведущая может обнять Андрея Кончаловского, показав, как он ей дорог. Так, за столиком в ресторане актриса прильнула к мужу, наклонившись к нему. «Столько любви и трепета!», «Чувственно!», «Идеальная пара», «Влюблены?», «Чтобы и кто не писал, а их связывает нечто более сильное, чем просто дети и семья... Это чувствуется», «Всем бы так! Встретить свою половинку», — пишут фоллове