Юлия Высоцкая до сих пор любит своего мужа
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Юлия Высоцкая до сих пор любит своего мужа

Юлия Высоцкая до сих пор любит своего мужа
Актриса и ведущая Юлия Высоцкая не видит проблем в возрасте. 85-летний Андрей Кончаловский не скрывает: он всегда готов снимать свою жену Юлию Высоцкую. По словам режиссера, его любимая женщина должна быть в кадре. Андрей Сергеевич дал понять, что видел свою вторую половинку во многих ипостасях: юной девушки, возлюбленной, жены и материли его детей, но до сих пор не знает всех граней той единственной, которой удалось стать для него надежным тылом и опорой. У пары есть двое общих детей: дочка Маша и сын Петр. Обыватели шептались, что отношения у супругов разладились после того, как Андрей Кончаловский попал в крупное ДТП во Франции. Тогда сильно пострадала их дочка Маша, она находилась на пассажирском сиденье. Вся тяжесть удара пришлась на нее.
Несмотря на все слухи и кривотолки, Юлия Высоцкая как и прежде не скрывает своих чувств к мужу. На публике телеведущая может обнять Андрея Кончаловского, показав, как он ей дорог. Так, за столиком в ресторане актриса прильнула к мужу, наклонившись к нему. «Столько любви и трепета!», «Чувственно!», «Идеальная пара», «Влюблены?», «Чтобы и кто не писал, а их связывает нечто более сильное, чем просто дети и семья... Это чувствуется», «Всем бы так! Встретить свою половинку», — пишут фоллове
# Шоу-бизнес Высоцкая Юлия
По материалам: z-aya

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