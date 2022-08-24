Как подобрать одежду по цветотипу, чтобы выглядеть моложе
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Как подобрать одежду по цветотипу, чтобы выглядеть моложе

Как подобрать одежду по цветотипу, чтобы выглядеть моложе

Даже самый дорогой и стильный наряд не сделает вас прекраснее, если он не учитывает ваш цветотип. Напротив: зная законы колористики, вы будете смотреться отдохнувшей и свежей.


Мы уделяем много внимания фасону, качеству ткани и стилю одежды в целом. А вот про цвета часто забываем — или, не думая, выбираем оттенок по настроению или в соответствии с трендами. В моде зеленый? Покупаем пиджак цвета свежей травы. Звезды вышли в свет в синем — бежим за вещами в небесной гамме. Ну а в крайнем случае ограничиваемся «вечной классикой» — черной, белой, бежевой или серой одеждой.

Между тем правильно подобранные цвета в гардеробе способны изменить оттенок кожи (с бледного и болезненного — на здоровый и свежий), усилить контраст во внешности (убрать блеклый «застиранный» вид и выделить глаза, волосы и губы, что является маркером молодости), а также подчеркнуть природные краски, которыми наделила вас природа («подсветить» блондинок или добавить глубины шатенкам).

Делаем внешность ярче с лайфхаками от колористов

У художников и стилистов уходят годы на то, чтобы освоить сложную науку цветовых сочетаний. Однако основные приемы их работы можно внедрить в свою жизнь и тем, кто далек от тонкостей колористики. Соблюдая выработанные правила, вы увидите, как ваш образ изменится в лучшую сторону.

«Поставьте фильтр»

Встаньте перед зеркалом при хорошем освещении и оцените палитру, которая складывается из цвета кожи и румянца, глаз, бровей и губ. Она может быть теплой (рыжие волосы, зеленые глаза), прохладной (серые глаза, русые волосы) или холодной (темные волосы, белая кожа, синие глаза). Определитесь с гаммой и всегда держите ее в голове — зная свой цветотип, вы всегда сможете безошибочно выбрать цвета своего базового гардероба.

Найдите комплиментарные цвета

Комплиментарные оттенки также зовут дополняющими. В отличие от цветов вашего «фильтра», они всегда контрастны. Если представить хроматический круг, которым пользуются колористы, комплиментарными будут те тона, которые расположены на противоположной стороне от вашего цвета. Не нужно их бояться — напротив, контрастные цвета используют для того, чтобы выгодно подчеркнуть свою природную гамму. Так что рыжим не стоит избегать зеленого, блондинкам — синего, а шатенкам — насыщенного лилового оттенка.

Не бойтесь красного…

На многих этот цвет действует как та самая тряпка на быка: красный раздражает, вызывает агрессию и заставляет бояться. И зря! Колористы утверждают, что классический красный является центральным и универсальным цветом, который смело можно носить в качестве базы или яркого акцента.

Остальные его вариации будут теплыми или холодными в зависимости от того, происходит ли уклон в желтый или синий цвет. Так что с «томатно»-красным или малиновым уже стоит быть аккуратнее.

…опасайтесь черного

Если стереотипы об «опасном» красном цвете не работают, то распространенное мнение о том, что черный «старит», имеет под собой все основания. Поглощая все цвета вокруг рядом с собой, он способен «вытянуть» оттенки свежести и здоровья с лица, лишив его сияния и румянца, даже если они есть.

Экспериментируйте с оттенками

Одно и то же яркое платье делает подругу отдохнувшей и цветущей, а вам придает такой вид, как будто вы неделю не выходили из дома и не дышали свежим воздухом? Все дело в оттенках. У синего, зеленого, желтого и других цветов есть тысячи вариаций, из которых важно выделить свои — они «зажгут» ваш образ и сделают его ярче (и при этом могут совсем не подойти той же подруге). Главное, не отчаиваться и искать свои волшебные сочетания.

Подберите базовые цвета

Да, белый, серый, бежевый и коричневый можно назвать универсальными цветами, которые не задумываясь может носить любая женщина и выглядеть стильно. Однако если вы будете выбирать их, учитывая контекст — ваш цветотип — то сможете выглядеть в простой «базе» максимально эффектно. Например, брюнеткам с темными глазами больше идет коричневый, «холодным» блондинкам — белый, обладательницам карамельного оттенка волос — бежевый, а русым — благородный серый. Всегда оценивайте, как меняется ваша внешность в зависимости от «фона», и очень скоро найдете самые удачные сочетания.

# Шоу-бизнес Стиль
По материалам: starhit

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