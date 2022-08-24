Как привлечь Тельцу, Деве и Козерогу силу стихии Земли себе на помощь
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Как привлечь Тельцу, Деве и Козерогу силу стихии Земли себе на помощь

Как привлечь Тельцу, Деве и Козерогу силу стихии Земли себе на помощь

Телец, дева и Козерог — Знаки стихии Земли, поэтому определяющую роль в привлечении удачи и успеха в жизни играет для них именно она. Астрологи рассказали, как ее привлечь быстрее всего.


Эти люди любят всегда всё успевать. Они ценят время и свои силы, но порой им не хватает ни того, ни другого. Чтобы более эффективно решать любые задачи, им нужна постоянная поддержка родной стихии.

Пребывание на природе

Во-первых, стихия Земли преобладает там, где много растений — например, в лесу. Людям этих трех Знаков Зодиака важно почаще бывать за городом — в лесу, на даче, в горах. Если такой возможности нет, то нужно гулять в парковых зонах в черте города.

Очень важно также почаще ходить босиком по голой земле или траве. Это тоже будет очень полезным для тех, кто хочет насытиться энергией данной стихии. Это существенно укрепит здоровье и удачу людей, рожденных под Знаками Девы, Тельца и Козерога.

Нужно быть ближе к земле. В особенности это касается тех, кто живет на третьем этаже или выше. Таким людям нужно больше ходить и бывать на природе, ведь в их ауре чувствуется острый недостаток силы стихии Земли.


Домашние растения

Практически все растения привлекают в дом силу стихии Земли, что полезно для Дев, Тельцов и Козерогов. Тем не менее, есть растения, которые сами относятся к данной стихии. Среди таких можно выделить вербену, люцерну, примулу, папоротник, полынь.

Если вы рождены под влиянием стихии Земли, старайтесь выращивать что-то их этих растений дома, а что-то срывать, высушивать и класть в укромные места — желательно поближе к тому месту, где вы спите.

Медитации

Медитировать лучше на природе или в местах силы. Места силы — это определенные участки земли, на которых расположены какие-то постройки с богатой историей, либо в которых преобладает позитивная энергетика природы. Ранее мы рассказывали о самых главных местах силы в России. Также эксперты сайта dailyhoro.ru делились информацией о том, как создать такое место прямо у себя в доме.

Украшения из серебра


Люди таких Знаков как Телец, Козерог и Дева с трудом насыщаются силой своей родной стихии, но легко могут ее терять. Именно поэтому им нужно оберегать свое биополе. В этом им помогут украшения из серебра. Самыми сильными защитными свойствами обладают кольца и браслеты из этого металла.

Использование цветов стихии Земли

«Земляные» цвета: коричневый, зеленый, болотный, серый, черный, песочный. Тельцам, Козерогам и Девам полезно носить одежду таких оттенков, а также создавать интерьер с преобладанием данных цветов. Это активизирует в доме силу данной стихии, поэтому отдых и работа станут гораздо более эффективными.

Камни-талисманы стихии Земли

Обсидиан. Этот камень является самым лучшим помощником для Знаков стихии Земли. Он был рожден и наполнен её силой, причем в нем она преобладает в абсолютной степени. Это чистейший источник силы Земли, который оказывает благоприятное воздействие на чакры Тельцов, Дев и Козерогов, а также оберегает этих людей от порчи, сглаза и любого иного отрицательного воздействия врагов.

Агат. Люди стихии Земли часто принимают всё близко к сердцу, либо переживают о том, о чем переживать совершенно не стоит. Агат тоже содержит в себе на сто процентов силу Земли, но его действие немного отличается от обсидиана. Данный минерал лечит физические и душевные раны. Он нужен этим людям, чтобы те могли с легкостью преодолевать трудности.

Гелиотроп. Еще один представитель данной стихии. Его воздействие на биополе человека касается в основном повышения веры в себя. Девам, Козерогам и Тельцам нужна уверенность, поэтому гелиотроп станет великолепным дополнением к коллекции камней-талисманов. Он усилит таланты, поможет полностью раскрыть внутренний потенциал.

Александрит. Люди стихии Земли в основной своей массе очень умны и мудры, но им не всегда удается оставаться таковыми. Александрит исправит это. Данный минерал помогает успокаиваться в трудную минуту, а также призывает на помощь силу наших предков. Это великолепный помощник для всех людей, особенно рожденных под эгидой Тельца, Козерога или Девы.

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По материалам: dailyhoro.ru

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