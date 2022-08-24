Команда NFT-биржи SudoRare исчезла с 519 ETH
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Команда NFT-биржи SudoRare исчезла с 519 ETH

Команда NFT-биржи SudoRare исчезла с 519 ETH


Разработчики децентрализованной биржи невзаимозаменяемых токенов SudoRare реализовали схему rug pull. Они вывели активы, отключили сайт проекта и удалили аккаунты в соцсетях.



Согласно PeckShield, ущерб составил 519 ETH (~$815 000). 


Активы в токене LookRare (LOOKS) и стейблкоине USD Coin (USDC) обменяли на эфир через Uniswap.


Всю сумму распределили по трем кошелькам равными суммами (по 173 ETH). Эксперты идентифицировали один из адресов как принадлежащий пользователю биржи Kraken.  


Данные: PeckShield.

Инцидент произошел через несколько часов после запуска платформы и вызвал волну комментариев. Некоторые пользователи напомнили, что в сообществе обсуждали риск мошенничества со стороны анонимной команды и высказывали соответствующие опасения.



Напомним, в начале августа жертвой подобной схемы стал игровой проект Dragoma на базе сети Polygon. Ущерб составил около $3,5 млн.


За 2021 год на инциденты rug pull пришлось свыше трети от $7,7 млрд в криптовалютах, суммарно похищенных у пользователей, согласно Chainalysis.

# Экономика мошенничество, скам, новости
По материалам: ForkLog

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