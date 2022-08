Команда NFT-биржи SudoRare исчезла с 519 ETH

Разработчики децентрализованной биржи невзаимозаменяемых токенов SudoRare реализовали схему rug pull. Они вывели активы, отключили сайт проекта и удалили аккаунты в соцсетях.

#PeckShieldAlert #rugpull Seems like @SudoRare rugged 519 $ETH (~$815k).

SudoRare already deleted its social accounts/groups, sudorare[.]xyz is down

Stole funds already transferred to 3 new addresses (173 $ETH/address):

0x75c3b2...3981

0x0498d1...8074

0xbFb784...7EAa https://t.co/mPC4bl4k6W pic.twitter.com/O5D7jThYvm