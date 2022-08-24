Костенко о новом проекте Тарасова: «Возглавлю клуб жен футболистов и расскажу им свои секретики»

Менее года назад супруга Дмитрия Тарасова, воспитывающая дочерей Милану и Еву, родила сына Алексея. Несмотря на это, Анастасия Костенко не намерена засиживаться в декрете. Перед собой Настя поставила много целей. Одна из них — продолжение учебы в телевизионной школе.

В начале сентября Костенко возобновит учебу в школе «Останкино». «Это будет моя третья попытка. Я обязательно закончу учебу в этот раз! В школе проходят кастинги, я буду принимать в них участие. Они и раньше были, но тогда мне не хватало уверенности, я считала, что мне еще есть, над чем работать. После третьих родов у меня прибавилось уверенности. Что касается детей, то у нас есть помощница, которую очень полюбил сын. Я уже отлучалась на долгое время, все проходило хорошо», — поделилась 28-летняя Анастасия со «СтарХитом».

А буквально на днях Дмитрий рассказал общественности что они вместе с рэпером T-Killah начинают работу над новым медийным проектом — футбольной командой «Родина Медиа», в которую сейчас идет активный набор участников. Наставником сообщества станет звезда мирового хоккея Александр Овечкин.

«Всегда поддерживаю мужа, подсказываю ему, накидываю идеи. Мы вместе строили планы, очень горжусь им. Дима — тот человек, который никогда не сдается. Он столько раз падал, но всегда поднимался!» — отметила по этому поводу Настя.

Костенко будет помогать супругу в развитии его дела, вот только пока она даже не думает о том, чтобы становиться частью команды.

«Дима знает, насколько я женственная и нежная. Не вижу себя в медийном футболе. Я воспитана в творчестве и искусстве. Это, может, похоже, в каких-то моментах. Думаю, я возглавлю клуб жен футболистов и расскажу им свои секретики!» — рассказала многодетная мама.

А недавно Настя и Дима записали совместную песню. Композиция должна выйти в ближайшее время. Пока Костенко не может назвать точную дату релиза.

«Я окончила музыкальную школу, а не просто такая вылезла, мол, хочу петь. Сейчас у нас начинается парад семейных праздников, возможно, релиз песни состоится на одном из этих мероприятий. Как я отношусь к шоу-бизнесу? Сейчас Дима выбрал медианаправление. Я не против, если наша жизнь будет освещаться дозированно. Доверяю нашему пиар-менеджеру. Почему бы не пробовать что-то новое? Я всецело полагаюсь на мужа», — подчеркнула Анастасия.