Кристина Орбакайте издевается над дочерью, считают поклонники
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Кристина Орбакайте издевается над дочерью, считают поклонники

Кристина Орбакайте издевается над дочерью, считают поклонники
Певицу Кристину Орбакайте обвинили в издевательствах над дочерью. Пользователи в соцсетях обвинили певицу и актрису Кристину Орбакайте в том, что она плохо кормит свою наследницу Клавдию Земцову. Поводом послужила свежая фотография звезды в соцсетях. На кадре Клава Земцова — худышка. Некоторые подписчики считают, что певица плохо кормит свою наследницу.
«Худышка какая, но кормите ребенка почаще», «Она на папу похожа больше, а не на бабушку Аллу», «Очень худая Клавочка. Не издевайтесь над ней», — отметили пользователи. Напомним, что вместе с родными Кристина Орбакайте находится на греческом острове Миконос. Вскоре семья улетит в США, где Клава Земцова пойдет в школу.
# Шоу-бизнес Орбакайте Кристина
По материалам: z-aya

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