Кто родился 24 августа

Глеб Сергеевич Никитин (43 года)

Губернатор, председатель правительства Нижегородской области. Образование высшее — Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности «Финансы и кредит», юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета по специальности «Юриспруденция», Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «Государственное и муниципальное управление». Работал в комитете по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга, Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом. Занимал должности заместителя, первого заместителя министра промышленности и торговли РФ. 26 сентября 2017 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области. 9 сентября 2018 года победил на выборах главы региона.

Анатолий Ахмедович Яббаров (85 лет)

Советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер. После войны занимался в Доме культуры, играл в спектаклях, также посещал кружок хореографии. Окончив школу, поступил на физмат в Ашхабадский университет (Туркмения), но через полтора года отчислился. Позже смог попасть на актерский факультет ГИТИСа, который окончил в 1966 году. Исполнял преимущественно эпизодические роли, но его персонажи были яркими и запоминающимися. Благодаря особой фактуре актеру хорошо удавались отрицательные герои: убийца из «Двух капитанов», уголовник по кличке Митяй из «Джентльменов удачи», гробовщик из фильма «Совсем пропащий». С 1996 года состоит в труппе Государственного театра киноактера.

Андрей Андреевич Костричкин (1901-1973)

Советский актер кино и театра, заслуженный артист РСФСР. В 1926 году окончил киномастерскую ФЭКС («Фабрика эксцентрического актера») и институт искусств в Ленинграде. Работал в ленинградском ТЮЗе, с 1942 года был актером Блокадного театра. Принимал участие в создании немых фильмов «Мишки против Юденича», «Чертово колесо», «Новый Вавилон». Самой успешной стала роль Акакия Акакиевича в экранизации повести «Шинель» Н.В. Гоголя. Во многие последующие ленты Костричкина брали на роли «маленького человека»: Чучугин («Чужой пиджак»), Ян Кнукке («Женитьба Яна Кнукке»), Бирман («Города и годы»), Иванов («Двадцать два несчастья»), латинист «Тараканиус» («Кондуит»). В звуковом же кино Андрей Костричкин играл исключительно эпизодические роли — портье в фильме «Девушка спешит на свидание», старичок на свадьбе в картине «Чужая родня» (1955), Домовой в сказке «Снежная королева», дед Есенина в ленте «Пой песню, поэт…».

Александр Васильевич Смирнов (1870-1942)

Оперный певец, баритон. В 1888—1890 годах учился в морском училище, затем перешел во 2-е военное Константиновское училище, по окончании служил офицером лейб-гвардии Московского полка. В 1892—1896 годах обучался пению у Ипполита Прянишникова, с 1898 года — в Петербургской консерватории, дебютировал в Мариинском театре в партиях Вольфрама в «Тангейзере» Вагнера и Валентина в «Фаусте» Гуно; выступал в «Травиате», «Манон», «Евгении Онегине», «Аиде», «Африканке», «Корделии», «Пиковой даме», «Паяцах». В мае 1900 года гастролировал с большим успехом на пражской национальной сцене. Репертуар певца включал 74 партии. В 1920-х преподавал вокал на курсах командного состава флота, в петроградском музыкальном техникуме.