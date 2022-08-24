Кусачих собак предложили посчитать зимой

В Госдуме рекомендовали уточнить правительственные указания для регионов, призванные защитить людей от нападений бездомных животных

В следующем году в каждом регионе должен появиться порядок предотвращения нападений четвероногих бродяг на людей. За основу возьмут указания Правительства России. Проект такого постановления будет проходить публичное обсуждение на портале проектов нормативных актов до 15 сентября. В начале осени его обсудят в профильной рабочей группе Госдумы. По мнению собеседников «Парламентской газеты», плюс новой методички в том, что она предписывает не выпускать бездомных животных в определенных местах и отдельно оговаривает недопустимость жесткого обращения с ними, а минус — в недостаточно точных требованиях к подсчету бездомных собак на улицах, что может позволить регионам преуменьшать проблему.

Доверяй, но проверяй

В июле вступили в силу новые поправки в Закон «Об ответственном обращении с животными», который дал региональным и муниципальным властям новые права в этой сфере. В том числе они теперь смогут установить дополнительные правила выгула домашних питомцев, решить не выпускать бездомных собак из приютов или ограничить их выпуск в определенных местах. А с 1 марта 2023 года в каждом регионе должен будет появиться «порядок предотвращения причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан». За основу субъекты должны будут взять методические указания, утвержденные Правительством.

Минприроды уже разработало проект указаний. Согласно им, регионы должны будут позаботиться о трех вещах: мониторинге состояния популяции животных, у которых нет владельцев, выявлении и отлове бездомных собак, чтобы поместить их в приют, и профилактике случаев, когда четвероногие бродяги представляют угрозу людям. К таковым документ относит ситуации, когда бездомные животные проявляют немотивированную агрессивность, находятся в местах массового пребывания людей, в границах тепловых сетей, на помойках и в местах, куда запрещено возвращать животных из приютов.

Кроме того, указания предусматривают тотальный контроль ситуации с бродячими собаками. В регионах должны будут собирать данные о нападениях животных из всех муниципалитетов, рассчитывать уровень напряженности обстановки, то есть отношение случаев, когда люди пострадали или умерли из-за нападений дворняг, к численности населения, и раз в полгода, начиная с 31 июня 2023 года, докладывать об этом в Минприроды. Отдельно в документе прописали, что регионы должны включить в свои местные акты положения о соблюдении властями требований о защите животных от жестокого обращения.

Порядок мониторинга требует уточнения

Как рассказал «Парламентской газете» первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, формулировка в законе о том, что именно Правительство должно подготовить методические указания, а не просто регионы могут принять свои акты, далась депутатам с боями. По этому поводу было много споров, но в итоге пришли к выводу, что без этого не обойтись.

По мнению Бурматова, важно, что в проекте указаний упомянули места, куда нельзя выпускать животных из приютов после вакцинации и стерилизации, так как «находятся вредители», выпускающие собак около школ, детских садов, медицинских учреждений. Правильно и то, что еще раз подчеркнули приоритет гуманного обращения с животными, считает парламентарий.

«Региональные акты ни в коем случае не могут включать в себя кровавые меры по уничтожению четвероногих — отстрелы, умерщвление в приютах», — сказал он, отметив, что такие меры противоречат федеральному законодательству.





Необходим и реальный мониторинг численности, о котором говорится в подготовленных указаниях, считают в Госдуме. Число бездомных животных и нападений считают из рук вон плохо — в основном этим занимаются общественные организации, а не органы власти, сказал «Парламентской газете» депутат Госдумы, член профильной рабочей группы Николай Валуев. Хорошо, что это станет обязанностью регионов, но в федеральных указаниях нет методики подсчета. Это может испортить дело — например, число бездомных собак отличается в разные времена года.

«Летом собаки могут разбредаться из городов, перемещаться в дикую среду. А зимой — возвращаться, сбиваться в стаи. К февралю-марту начинаются «собачьи свадьбы». Плюс в это время бескормица. И нападения, покусы, смертельные случаи, связанные с нападениями собак на людей, учащаются именно в этот период», — пояснил депутат.

Под конец весенней сессии Госдума приняла постановление, где рекомендовала Правительству разработать проект строительства приютов для бездомных животных с привлечением федеральных денег.

Рецепт для регионов

В сентябре проект указаний Правительства вынесут на обсуждение в рабочей группе, которую создали для подготовки решений, направленных на защиту граждан от нападения бродячих собак, сказал Владимир Бурматов. На совещание собираются пригласить представителей заинтересованных ведомств, регионов, зоозащитного сообщества. Публичное обсуждение указаний продлится до 15 сентября, после чего их смогут отправить в Правительство.

Если премьер-министр подпишет постановление, оно вступит в силу с 1 марта 2023 года. К тому времени регионы должны будут уже представить свои планы действий.

По его словам, регионы уже могут предусмотреть целый ряд мер — наказания для тех, кто отпускает питомцев на самовыгул, льготную или бесплатную стерилизацию животных для всех желающих владельцев, а также учет и идентификацию питомцев. «Пока нет регистрации на федеральном уровне, можно создавать базы животных в регионах, как это уже делает ряд субъектов. А потом мы это интегрируем в единую базу», — сказал депутат.

По его словам, основные законодательные инструменты для регионов уже созданы, а некоторые на подходе.Так, пока не приняли штраф для людей, которые выбрасывают питомцев на улицу. «Но в ближайшее время и эта норма в законе появится», — сказал депутат.

Плюс на согласовании в Правительстве находится законопроект о контроле за разведением животными. По мнению Бурматова, в комплексе это поможет эффективнее регулировать число безнадзорных животных.