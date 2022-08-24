Лайма Вайкуле появилась на премьере без парика со своими настоящими волосами

68-летняя певица Лайма Вайкуле, по слухам борющаяся с онкологией, вышла в свет с короткой стрижкой. Лайма Вайкуле в очередной раз доказала, что, несмотря на все тревожные слухи о ее болезни, она не прикована к постели и чувствует себя достаточно хорошо, чтобы посещать светские мероприятия. Артистка вместе с близкой подругой Аллой Пугачевой побывала на премьере фильма Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского», прошедшей в Риге. И в отличие от Примадонны, примерившей очередной белокурый парик, Вайкуле отважилась предстать перед публикой со смелой прической – короткой стрижкой под ежик. Певица не стала надевать головной убор или иначе маскироваться, а гордо вышагивала среди гостей в пестром летнем костюме желтого цвета.Очевидцы, опубликовавшие кадры с артисткой в соцсети, обратили внимание, что она заметно поправилась, но казалась бодрой и веселой. Волосы же знаменитость, судя по всему, состригла из-за химиотерапии, которую проходила, чтобы справиться с рецидивом рака. Как известно, с онкологией звезда эстрады столкнулась в далеком 1991 году. На тот момент исполнительница хита «Вернисаж» находилась в США и там же проходила лечение. Терапия оказалась успешной – страшный недуг отступил, а Вайкуле стала довольно религиозной. Однако несколько месяцев назад появилась информация, что у певицы произошел рецидив рака молочной железы. Артистка вновь улетела в Штаты, но врачи не дали ей оптимистичных прогнозов, поэтому она вернулась в Латвию. Туда же прилетела и Алла Пугачева с семьей, чтобы поддержать больную подругу.