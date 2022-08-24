Лариса Андерсен рассказала, что ждать от луны в Раке 2022
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Лариса Андерсен рассказала, что ждать от луны в Раке 2022

Лариса Андерсен рассказала, что ждать от луны в Раке 2022
Астролог Лариса Андерсен дала прогноз на будущее. 🌕Луна в знаке зодиака Рак с 03:29 22-ого по 16:09 24-ого (время московское). ♋Перейдя в знак Рака, Луна приносит нам желание побыть дома и окружить себя уютом и теплом. Этот период делает нас сострадательными, сентиментальными и чувствительными, мы поддаёмся ностальгии и вспоминаем прошлое, могут быть перепады настроения. Нам хочется чувствовать любовь и добро и самим давать это, эмоции могут переполнять нас и выплескиваться на окружающих. В любое дело этого периода мы вкладываем более глубокие чувства и эмоции. ✅ Луна в Раке способствует благоприятному течению вопросов купли-продажи, особенно связанных с недвижимостью. Так же спокойно протекают рабочие моменты и домашние дела. Это хорошее время для создания уюта дома, уборки, стирки, глажки, покупок в дом. Удачно протекают судебные процессы, начатые в это время. Период благоприятен для путешествий, особенно к воде, общения с родственниками и семьей, проявления заботы о родителях и детях, благотворительности и милосердия к братьям нашим меньшим. ❌ Лучше не давать в долг в это время, так как деньги будут вам возвращаться долго. ❤️ В это время мы можем стать обидчивыми и ранимыми, будьте аккуратны. Этот период вызывает напряжение в области грудной клетки и желудка. Учащаются отравления и побочные действия различных химических веществ. Не рекомендуется алкоголь и сильнодействующие лекарства.
# Шоу-бизнес Андерсен Лариса
По материалам: z-aya

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