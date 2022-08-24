«Ленивое» похудение: как уменьшить живот без изнурительных тренировок

Не все обожают бег и сложные упражнения. Изнурительные тренировки пугают, а иметь плоский и красивый животик хочется всем. Если вы мечтаете уменьшить его простым способом, но при этом вообще любите лежать, то специальные упражнения существуют и для вас. Все, что нужно — это регулярно держать позицию.

Можно ли уменьшить живот без изнурительных тренировок

Живот — это проблемная зона даже для тех, кто любит движение и не сидит на месте. Жировые отложения образуются на нем очень быстро, и вновь приходится гадать, как бы его уменьшить. Многие женщины махнули на проблему рукой: надоело изнурять себя диетами и тренировками, тем более помогает все это ненадолго.

Большинство методик по избавлению от лишних килограммов включают в себя качание пресса, приседания и прочее. Сегодняшнее решение для тех, кто не готов на большие жертвы, но и от красоты не отказывается.

В чем суть «ленивого» способа похудения





Это очень необычно, но для того, чтобы уменьшить живот этим способом, нужно просто лежать, однако делать это правильно.

Итак, что нужно делать:

Лежа поднимите ноги на стену, чтобы они оказались по отношению к туловищу под прямым углом. В этом положении напрягите мышцы и втяните живот как можно сильнее. Все, что вам нужно — это не терять внимание и держать напряжение в этой позе в течение 20 минут.

Поначалу это может показаться тоже изнурительным, но если представить, что это такая медитация с привлечением внимания, то все окажется проще. Важной составляющей упражнения будет правильное дыхание.

Почему это упражнение работает





Когда вы выполняете упражнения, мышцы оказываются напряжены и под давлением. Эффект схож с методикой вакуума. То же самое происходит при втягивании живота лежа с поднятыми ногами. 20 минут в день вполне достаточно, чтобы дать мышцам этой зоны нагрузку.

Впрочем, если этого вам кажется маловато, то можно усложнить упражнение, подняв вверх еще и руки. А если взять в них гантельки или на ногах расположить утяжелители, то результат появится еще быстрее.