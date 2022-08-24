Лера Кудрявцева решила вернуться к мужу после слухов о разводе

51-летняя ведущая Лера Кудрявцева проводит время с Игорем Макаровым. Телеведущая впервые за долгое время показала кадры с мужем Игорем Макаровым. Телеведущая опубликовала в «сторис» ролик с их вечерней прогулки: супруги бодро вышагивали рядом по ночному поселку, о чем-то переговаривались и шутили. Таким образом звезда НТВ решила показать публике, что ее мирная семейная жизнь с хоккеистом вовсе не трещит по швам, как об этом говорят, а идет своим чередом. Поклонники порадовались за Кудрявцеву, настроение которой явно изменилось к лучшему за минувшие несколько дней. А ведь еще на прошлой неделе телеведущая пребывала в депрессии и жаловалась, что напоминает себе человека, сидящего на берегу океана и ожидающего, что его вот-вот накроет огромной волной.В Сети тут же решили, что у знаменитости проблемы в личной жизни, потому что она давно не выкладывала фото и видео с Макаровым, а отдыхать все лето ездила с дочерью Машей и подругами. Хоккеист не появился даже на дне рождения девочки в начале августа, ограничившись поздравлением малышки в соцсети. Вдобавок ко всему Лера встретилась с адвокатом, специализирующимся на звездных разводах. Кудрявцева подобные сплетни не подтверждала и с гневом обрушивалась на разводящих ее хейтеров, однако не показывала мужа публике, чем лишь подливала масла в огонь. И вот после долгого перерыва телеведущая подтвердила, что они с Игорем все еще вместе. Не исключено, что знаменитости все это время находились в ссоре, а теперь помирились и Макаров вернулся в семью, чем звезда НТВ не преминула поделиться с публикой.