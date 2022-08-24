Марина Овсянникова: «Думала, что отсижу в тюрьме два-три года. Рада, что не упекли»

Бывшая редактор Первого канала давно находится под пристальным вниманием правоохранителей за дискредитацию российской армии. Оставшись без работы, Марина Овсянникова вынужден просить помощь у подписчиков и даже продает породистую собаку, чтобы оплатить штрафы.

Пока 44-летняя Овсянникова находится под домашним арестом и надеется, что ее не посадят. «Думала, конечно, что отсижу в тюрьме года два-три. Рада, что меня сразу не упекли и решили спустить все на тормозах», — призналась блондинка в беседе с журналистами.

Помимо всего прочего, Марина судится с бывшим супругом, который настаивает на том, чтобы их общая дочь жила с ним. Старший сын, к слову, не поддерживает позицию матери.

«Мы с мужем развелись давно, и во многом из-за разных политических взглядов и убеждений. Он меня заблокировал во всех мессенджерах, не отвечает на звонки, подал в суд, не дает вывезти дочь за границу. После протеста я, испугавшись, что у меня отберут дом, переписала его на детей. Мой адвокат говорил, если бывший супруг оформит опекунство, то сможет забрать дом. В общем, он старается сделать мою жизнь невыносимой», — делится она.

Сейчас, пока Марина в Москве, дочь находится рядом с ней.

«Я счастлива и наслаждаюсь нашим общением. Каждый день может быть последним днем, когда мы можем с ней нормально провести время. У меня уже третье административное дело за дискредитацию армии, на меня по закону могут завести уголовку, хотя я надеюсь, что до этого не дойдет», — отмечает экс-редактор Первого канала.

Напомним, три месяца Овсянникова работала на немецкое издание, сейчас же подрабатывает тем, что пишет для итальянских СМИ. По всей видимости, текущих доходов Марине не хватает, чтобы рассчитаться со штрафами.