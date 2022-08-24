Марк Кьюбан осудил подходы SEC к регулированию криптовалют
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Марк Кьюбан осудил подходы SEC к регулированию криптовалют

Марк Кьюбан осудил подходы SEC к регулированию криптовалют


Миллиардер Марк Кьюбан раскритиковал председателя SEC Гэри Генслера за нечеткие правила для биткоин-бизнесменов и инвесторов.


Твиты Кьюбана стали ответом на недавнюю статью Генслера в Wall Street Journal, в которой тот указал на необходимость регулирования криптовалютного рынка по аналогии с традиционными финансами.


«SEC будет действовать в качестве полицейского. Мы должны обеспечить стандартную защиту инвесторов на биткоин-рынке», — написал глава SEC.


Кьюбан попросил Генслера уточнить, в каком формате должно проходить общение фирм с регулятором.


«С кем им общаться и как назначить встречу? Раз вы разбираетесь в криптовалютном кредитовании и финансах, почему бы вам просто не опубликовать четкие рекомендации, которые вы хотели бы увидеть, и открыть их для комментариев?», — написал миллиардер.


В своей статье Гэри Генслер, помимо прочего, упомянул ситуацию с лендинговой платформой BlockFi, которая должна выплатить $100 млн для урегулирования претензий со стороны SEC и других финансовых регуляторов.


По словам главы ведомства, BlockFi не смогла зарегистрировать высокодоходные процентные счета в качестве ценных бумаг и не предоставила инвесторам соответствующую информацию.


«Я призываю платформы, предлагающие криптовалютное кредитование, прийти и поговорить с персоналом SEC. Приведение этих платформ в соответствие с законами о ценных бумагах принесет пользу инвесторам и рынку криптовалют», — добавил Генслер.


Год назад в Twitter глава регулятора уже писал, что «строгий режим правоприменения агентства заключается в следовании фактам и закону, куда бы они ни вели».


Кьюбан также раскритиковал данный подход:


«Если вы работаете от имени инвесторов, то должны помогать им задавать вопросы и отвечать на них. Однако вы, наоборот, делаете такой диалог практически невозможным. И не оставляете шанса тем, кто не может себе позволить услуги юристов».


Ранее Марк Кьюбан назвал «глупейшей» идеей приобретение земли, особняков и другой недвижимости в виртуальных мирах.

# Экономика sec, марк кьюбан, мнения, регулирование, новости
По материалам: ForkLog

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