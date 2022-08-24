Марк Кьюбан осудил подходы SEC к регулированию криптовалют

Миллиардер Марк Кьюбан раскритиковал председателя SEC Гэри Генслера за нечеткие правила для биткоин-бизнесменов и инвесторов.

Твиты Кьюбана стали ответом на недавнюю статью Генслера в Wall Street Journal, в которой тот указал на необходимость регулирования криптовалютного рынка по аналогии с традиционными финансами.

«SEC будет действовать в качестве полицейского. Мы должны обеспечить стандартную защиту инвесторов на биткоин-рынке», — написал глава SEC.

Кьюбан попросил Генслера уточнить, в каком формате должно проходить общение фирм с регулятором.

«С кем им общаться и как назначить встречу? Раз вы разбираетесь в криптовалютном кредитовании и финансах, почему бы вам просто не опубликовать четкие рекомендации, которые вы хотели бы увидеть, и открыть их для комментариев?», — написал миллиардер.

В своей статье Гэри Генслер, помимо прочего, упомянул ситуацию с лендинговой платформой BlockFi, которая должна выплатить $100 млн для урегулирования претензий со стороны SEC и других финансовых регуляторов.

По словам главы ведомства, BlockFi не смогла зарегистрировать высокодоходные процентные счета в качестве ценных бумаг и не предоставила инвесторам соответствующую информацию.

«Я призываю платформы, предлагающие криптовалютное кредитование, прийти и поговорить с персоналом SEC. Приведение этих платформ в соответствие с законами о ценных бумагах принесет пользу инвесторам и рынку криптовалют», — добавил Генслер.

Год назад в Twitter глава регулятора уже писал, что «строгий режим правоприменения агентства заключается в следовании фактам и закону, куда бы они ни вели».

Кьюбан также раскритиковал данный подход:

«Если вы работаете от имени инвесторов, то должны помогать им задавать вопросы и отвечать на них. Однако вы, наоборот, делаете такой диалог практически невозможным. И не оставляете шанса тем, кто не может себе позволить услуги юристов».

Ранее Марк Кьюбан назвал «глупейшей» идеей приобретение земли, особняков и другой недвижимости в виртуальных мирах.