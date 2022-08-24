Медведев назвал решение о спецоперации превентивной мерой

Россия начала спецоперацию на Украине, чтобы не допустить нападения НАТО. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время посещения полигона «Мулино» в Нижегородской области, передает РИА Новости.

По его словам, Россия не может примириться с тем, что НАТО будет расквартирована на территории Украины, а «безумные начальники», сейчас или в будущем, могут решить атаковать Россию, в том числе Крым. «Именно поэтому такое решение, для того, чтобы провести превентивную операцию, было принято», — заявил он.

Специальная военная операция РФ на Украине началась ровно полгода назад — 24 февраля 2022 года. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 24 августа заявил, что российские военные специально замедлили темпы наступления, чтобы минимизировать число жертв среди гражданского населения.