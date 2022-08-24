Младший сын Орбакайте, сменив имидж, стал похож на бабушку Пугачеву

Сын певицы Кристины Орбакайте, Дени Байсаров поделился фото, на котором предстал с рыжими волосами. Младший сын певицы Кристины Орбакайте и внук Аллы Пугачевой, Дени Байсаров — весьма привлекательный молодой человек. Дени унаследовал внешность своей мамы, и ранее у него были белокурые вьющиеся локоны, которые не давали покоя поклонницам. Однако теперь Дени Байсаров выглядит немного иначе. В микроблоге сын Кристины Орбакайте поделился своим новым снимком, глядя на который становится очевидным, что у Дени изменился цвет волос. Молодой человек рассказал, как фантастически он провел уходящее лето.«Очень насыщенное получилось лето! Много интересных путешествий по России и за ее границы. Много теплых ночей, красивых закатов, еды, рисования у моря и рандомных детей на тусовке», — написал Дени Байсаров. Кудряшки, возможно, от окрашивания или солнца, приобрели рыжий оттенок, благодаря чему Байсаров стал похожим на свою знаменитую бабушку и старшего брата Никиту Преснякова. Хотя не исключено, что рыжина — это результат эффекта на фото.