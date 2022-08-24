Младший сын Орбакайте, сменив имидж, стал похож на бабушку Пугачеву
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Младший сын Орбакайте, сменив имидж, стал похож на бабушку Пугачеву

Младший сын Орбакайте, сменив имидж, стал похож на бабушку Пугачеву
Сын певицы Кристины Орбакайте, Дени Байсаров поделился фото, на котором предстал с рыжими волосами. Младший сын певицы Кристины Орбакайте и внук Аллы Пугачевой, Дени Байсаров — весьма привлекательный молодой человек. Дени унаследовал внешность своей мамы, и ранее у него были белокурые вьющиеся локоны, которые не давали покоя поклонницам. Однако теперь Дени Байсаров выглядит немного иначе. В микроблоге сын Кристины Орбакайте поделился своим новым снимком, глядя на который становится очевидным, что у Дени изменился цвет волос. Молодой человек рассказал, как фантастически он провел уходящее лето.
«Очень насыщенное получилось лето! Много интересных путешествий по России и за ее границы. Много теплых ночей, красивых закатов, еды, рисования у моря и рандомных детей на тусовке», — написал Дени Байсаров. Кудряшки, возможно, от окрашивания или солнца, приобрели рыжий оттенок, благодаря чему Байсаров стал похожим на свою знаменитую бабушку и старшего брата Никиту Преснякова. Хотя не исключено, что рыжина — это результат эффекта на фото.
# Шоу-бизнес Орбакайте Кристина
По материалам: z-aya

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