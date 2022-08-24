Названа причина крушения вертолета в российском регионе
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Названа причина крушения вертолета в российском регионе

Названа причина крушения вертолета в российском регионеВ Ставропольском крае сообщили, что вертолет Ми-2 потерпел крушение из-за погодных условий

Глава Предгорного муниципального округа Ставропольского края Николай Бондаренко в своем Telegram-канале назвал причину крушения вертолета Ми-2 на территории Предгорного округа Ставропольского края. По его словам, причиной инцидента в российском регионе могли стать неблагоприятные погодные условия.

«На территории нашего округа из-за неблагоприятных погодных условий совершил экстренную посадку вертолет (предположительно, Ми-2), в результате чего произошло возгорание растительности и самого вертолета», — сообщил Бондаренко.

Он также отметил, что жертв и пострадавших не обнаружено, а сотрудники оперативно-следственной группы быстро прибыли на место происшествия. Бондаренко добавил, что пожар уже локализован.

Ранее стало известно, что спасатели обнаружили обломки воздушного судна в 1,5 километра от хутора Шести.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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