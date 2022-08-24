Названы способы отличить настоящие банковские приложения от поддельных
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Названы способы отличить настоящие банковские приложения от поддельных

Названы способы отличить настоящие банковские приложения от поддельныхIT-эксперт Янбулатов посоветовал скачивать мобильный банк с сайтов с https-протоколом

Аналитик по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Артур Янбулатов назвал способы отличить настоящие банковские приложения от поддельных. Специалист объяснил, что скачивать мобильный банк необходимо только с официальных сайтов, использующих https-протокол, и посоветовал избегать перехода на порталы по ссылкам из электронной почты. Соответствующий комментарий появился в распоряжении «Ленты.ру».

IT-эксперт напомнил, что загрузка мобильных приложений с неизвестных источников может привести к потере денег с банковских счетов. По его словам, во время установки банковских сервисов из таких ресурсов могут приходить запросы на доступ к конфиденциальной информации, также существует риск загрузить на устройство банковский троян.

«Банковский троян способен имитировать интерфейс приложения, перехватывать информацию о транзакциях и СМС-сообщения от банка (например, с кодом для авторизации), а затем отправлять полученные данные злоумышленникам», — предупредил специалист. Этой информации, как отметил Янбулатов, достаточно для того, чтобы мошенники смогли осуществить операции со счетом.

По этой причине эксперт посоветовал загружать мобильный банк только с официальных сайтов финансовых организаций. «Официальные сайты банков всегда используют закрытый протокол клиент-серверного взаимодействия https, при котором передаваемая информация шифруется», — отметил он. Кроме того, подсказкой может быть знак замка в адресной строке, добавил Янбулатов.

Помимо этого, специалист рекомендовал избегать перехода по рекламным баннерам на сайт банков и ссылкам из СМС-сообщений или электронных писем. В целях безопасности он также призвал проверять источники скачивания приложений и установить на смартфон антивирус.

Ранее стало известно, что мошенники начали чаще красть деньги с использованием программ для удаленного доступа. Уточнялось, что злоумышленники убеждают людей установить специальные приложения для дополнительной защиты средств или для обновления банковского сервиса.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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