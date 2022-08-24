Неинвазивная электростимуляция мозга помогает улучшить память

Вадим Карасев

Когнитивный нейробиолог из Бостонского университета Роберт Рейнхарт и его коллеги продемонстрировали, что воздействие слабым электрическим током на мозг людей старше 65 лет в течение нескольких дней приводило к улучшению памяти, которое сохранялось на срок до месяца.

Предыдущие исследования показали, что долговременная и оперативная память контролируются разными механизмами и частями мозга. Опираясь на это исследование, ученые показали, что стимуляция высокочастотными электрическими токами дорсолатеральной префронтальной коры — области, расположенной ближе к передней части мозга, — улучшает долговременную память, тогда как стимуляция нижней теменной доли с помощью низкочастотных электрических токов стимулирует оперативную память.

Используя неинвазивный метод стимуляции мозга, известный как транскраниальная стимуляция переменным током (tACS), при котором электрический ток подается через электроды на поверхность кожи головы, команда Рейнхарта провела серию экспериментов на 150 людях в возрасте от 65 до 88 лет. Участники выполняли задание на запоминание, в котором их просили вспомнить списки из 20 слов, прочитанных вслух экспериментатором. Участники подвергались tACS на протяжении всего времени выполнения задания, которое занимало 20 минут.

После четырех последовательных дней экспериментов у участников, получавших высокочастотную стимуляцию дорсолатеральной префронтальной коры, улучшилась способность запоминать слова из начала списков, которая зависит от долговременной памяти. Низкочастотные импульсы, приложенные к нижней теменной доле, усиливали припоминание участниками элементов, расположенных позже в списках, что включает в себя оперативную память. Производительность памяти участников улучшилась в течение четырех дней, и результаты сохранялись даже месяц спустя. Те, кто имел самые низкие уровни общей когнитивной функции до исследования, испытали самые большие улучшения памяти. Изменение частот и областей мозга (например, применение высокочастотной стимуляции к теменной доле) или применение тока лишь кратковременно в начале и в конце задачи, чтобы имитировать ощущение стимуляции мозга, не улучшали память.

Теперь авторы намерены выяснить, может ли tACS помочь людям с такими состояниями, как болезнь Альцгеймера.

Исследование опубликовано в журнале Nature Neuroscience.