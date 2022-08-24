Неинвазивная электростимуляция мозга помогает улучшить память
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Неинвазивная электростимуляция мозга помогает улучшить память

Неинвазивная электростимуляция мозга помогает улучшить память

Когнитивный нейробиолог из Бостонского университета Роберт Рейнхарт и его коллеги продемонстрировали, что воздействие слабым электрическим током на мозг людей старше 65 лет в течение нескольких дней приводило к улучшению памяти, которое сохранялось на срок до месяца.

Предыдущие исследования показали, что долговременная и оперативная память контролируются разными механизмами и частями мозга. Опираясь на это исследование, ученые показали, что стимуляция высокочастотными электрическими токами дорсолатеральной префронтальной коры — области, расположенной ближе к передней части мозга, — улучшает долговременную память, тогда как стимуляция нижней теменной доли с помощью низкочастотных электрических токов стимулирует оперативную память.

Используя неинвазивный метод стимуляции мозга, известный как транскраниальная стимуляция переменным током (tACS), при котором электрический ток подается через электроды на поверхность кожи головы, команда Рейнхарта провела серию экспериментов на 150 людях в возрасте от 65 до 88 лет. Участники выполняли задание на запоминание, в котором их просили вспомнить списки из 20 слов, прочитанных вслух экспериментатором. Участники подвергались tACS на протяжении всего времени выполнения задания, которое занимало 20 минут.

После четырех последовательных дней экспериментов у участников, получавших высокочастотную стимуляцию дорсолатеральной префронтальной коры, улучшилась способность запоминать слова из начала списков, которая зависит от долговременной памяти. Низкочастотные импульсы, приложенные к нижней теменной доле, усиливали припоминание участниками элементов, расположенных позже в списках, что включает в себя оперативную память. Производительность памяти участников улучшилась в течение четырех дней, и результаты сохранялись даже месяц спустя. Те, кто имел самые низкие уровни общей когнитивной функции до исследования, испытали самые большие улучшения памяти. Изменение частот и областей мозга (например, применение высокочастотной стимуляции к теменной доле) или применение тока лишь кратковременно в начале и в конце задачи, чтобы имитировать ощущение стимуляции мозга, не улучшали память.

Теперь авторы намерены выяснить, может ли tACS помочь людям с такими состояниями, как болезнь Альцгеймера.

Исследование опубликовано в журнале Nature Neuroscience.

# Новости на сегодня
По материалам: polit.ru

Последние новости

Суд объяснил штраф лидеру ДДТ Шевчуку
Суд объяснил штраф лидеру ДДТ Шевчуку
Бывший премьер-министр Малайзии получил 12 лет тюрьмы
Бывший премьер-министр Малайзии получил 12 лет тюрьмы
Украинских школьников будут учить в Польше на русском языке
Украинских школьников будут учить в Польше на русском языке
Слух: игры серии Call of Duty скоро присоединятся к Game Pass
Слух: игры серии Call of Duty скоро присоединятся к Game Pass
Неинвазивная электростимуляция мозга помогает улучшить память
Неинвазивная электростимуляция мозга помогает улучшить память
Глава Банка Финляндии раскритиковал криптовалюты
Глава Банка Финляндии раскритиковал криптовалюты
В кинотеатрах России стали показывать голливудские фильмы в пиратской озвучке
В кинотеатрах России стали показывать голливудские фильмы в пиратской
Аналитик назвал скрытую цель визита Шольца в Канаду
Аналитик назвал скрытую цель визита Шольца в Канаду
Оценена доля недовольных выбором одежды в России после ухода иностранных брендов
Оценена доля недовольных выбором одежды в России после ухода
Доходит до исступления: какие знаки зодиака считаются нервными
Доходит до исступления: какие знаки зодиака считаются нервными
Путин согласился на поездку Собянина в Рязанскую область в связи с пожарами
Путин согласился на поездку Собянина в Рязанскую область в связи с
Певица Яна Ясс встречается с автором хитов Тимати, известным продюсером Фарго
Певица Яна Ясс встречается с автором хитов Тимати, известным

Топ на сегодня

THORSwap расширил спектр токенов для кроссчейн-свопов
THORSwap расширил спектр токенов для кроссчейн-свопов
ЕАПВ с помощью искусственного интеллекта будет классифицировать патентные заявки
ЕАПВ с помощью искусственного интеллекта будет классифицировать
Наглый водитель выехал на встречную полосу и задержал машину скорой помощи
Наглый водитель выехал на встречную полосу и задержал машину скорой
Пригожин ответил на заявление актрисы Абрамовой о том, что Валерия нечестно выиграла в конкурсе
Пригожин ответил на заявление актрисы Абрамовой о том, что Валерия
Свойства и виды ЛКМ
Свойства и виды ЛКМ

Еще по теме

Ученые знают, как ускорить процесс обучения
Электрическая стимуляция мозга помогает при возрастном ухудшении памяти
Стимуляция мозга. Ученые выяснили, как ускорить обучение на 40%
Ученым нашли способ улучшить память