New Tales from the Borderlands представили, игра выходит уже в октябре

Вадим Карасев





В рамках шоу Gamescom 2022 анонсировали игру New Tales from the Borderlands, объявив сразу и дату релиза проекта — 21 октября 2022 года, что подтверждает утечку, которая была ранее.

Созданием приключенческой игры New Tales from the Borderlands занимается команда Gearbox (ответственная за основные игры в серии Borderlands). С анонсом проекта New Tales from the Borderlands показали трейлер, где можно видеть и геймплей проекта.

В рамках New Tales from the Borderlands игроки отправятся вновь на планету Пандора, где практически все принадлежит корпорации. Игрокам предстоит взять под свой контроль 3х персонажей: учёной Ану, её брата Октавио и владелицу магазина замороженных йогуртов Фрэн.