Новый трейлер Warhammer 40,000: Darktide представили на Gamescom
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Новый трейлер Warhammer 40,000: Darktide представили на Gamescom

Новый трейлер Warhammer 40,000: Darktide представили на Gamescom


Игра Warhammer 40,000: Darktide должна была выйти уже через пару недель — в начале сентября, но в последний момент разработчики сообщили, что не успевают выпустить ее в ранее назначенный срок. Теперь у Warhammer 40,000: Darktide нет точной даты выхода: в ноябре ее планируют выпустить на PC, а до консолей Xbox Series X | S и Playstation 5 она доберется чуть позже.

На Gamescom авторы Warhammer 40,000: Darktide представили новый трейлер, который можно посмотреть ниже. Напомним, игра Warhammer 40,000: Darktide — это кооперативный экшен, в котором команда до 4 человек должна отбиваться от врагов и выполнять различные задачи.


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Сразу после релиза Warhammer 40,000: Darktide будет в Game Pass.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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