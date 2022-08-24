Общество "Знание" представит спектакль по лучшей пьесе для молодежи

Вадим Карасев

На площадке Российского академического молодежного театра пройдет премьера спектакля "Трудный экзамен" по пьесе автора-дебютанта, победившего в конкурсе Общества "Знание".

Премьера состоится в Москве 2 сентября. Показ спектакля станет завершающим мероприятием федерального Просветительского марафона "Знание", который пройдет с 31 августа по 2 сентября. Прямая трансляция будет доступна в социальных сетях и на сайте Российского общества "Знание".

Одна из сюжетных линий постановки - взаимоотношения отца и сына. Спектакль повествует о сложностях принятия правильного решения при наличии множества вариантов. Известный актер, телеведущий и шоумен Михаил Башкатов сыграет роль отца, а восходящая звезда российского кино Марк Эйдельштейн – сына. Роль матери исполнит актриса театра и кино, лауреат премии "Ника" Дарья Екамасова. Постановкой спектакля занимается лауреат премии "Золотая маска", преподаватель Школы-студии МХАТ и режиссер театра "Практика" Юрий Квятковский.

С этой премьеры стартует масштабный театральный фестиваль "Знание.Театр". В его программу войдут тематические лекции, мастер-классы, читки и экспертные круглые столы от ведущих театральных деятелей России. Фестиваль пройдет на площадках Владивостока (21 сентября), Новосибирска (4 октября), Нижнего Новгорода (18 октября), Екатеринбурга (октябрь) и Санкт-Петербурга (2 ноября).

Российское общество "Знание" также разработает специальную онлайн-инструкцию, которая поможет школьным и студенческим театральным студиям самостоятельно поставить пьесу-победителя на своих площадках. Осенью молодежные коллективы смогут поучаствовать в конкурсе на лучшую постановку. Лучшие работы представят московским зрителям в 2023 году.