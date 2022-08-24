Общество "Знание" представит спектакль по лучшей пьесе для молодежи
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Общество "Знание" представит спектакль по лучшей пьесе для молодежи

Общество "Знание" представит спектакль по лучшей пьесе для молодежи

На площадке Российского академического молодежного театра пройдет премьера спектакля "Трудный экзамен" по пьесе автора-дебютанта, победившего в конкурсе Общества "Знание".

Премьера состоится в Москве 2 сентября. Показ спектакля станет завершающим мероприятием федерального Просветительского марафона "Знание", который пройдет с 31 августа по 2 сентября. Прямая трансляция будет доступна в социальных сетях и на сайте Российского общества "Знание".


Одна из сюжетных линий постановки - взаимоотношения отца и сына. Спектакль повествует о сложностях принятия правильного решения при наличии множества вариантов. Известный актер, телеведущий и шоумен Михаил Башкатов сыграет роль отца, а восходящая звезда российского кино Марк Эйдельштейн – сына. Роль матери исполнит актриса театра и кино, лауреат премии "Ника" Дарья Екамасова. Постановкой спектакля занимается лауреат премии "Золотая маска", преподаватель Школы-студии МХАТ и режиссер театра "Практика" Юрий Квятковский.

С этой премьеры стартует масштабный театральный фестиваль "Знание.Театр". В его программу войдут тематические лекции, мастер-классы, читки и экспертные круглые столы от ведущих театральных деятелей России. Фестиваль пройдет на площадках Владивостока (21 сентября), Новосибирска (4 октября), Нижнего Новгорода (18 октября), Екатеринбурга (октябрь) и Санкт-Петербурга (2 ноября).

Российское общество "Знание" также разработает специальную онлайн-инструкцию, которая поможет школьным и студенческим театральным студиям самостоятельно поставить пьесу-победителя на своих площадках. Осенью молодежные коллективы смогут поучаствовать в конкурсе на лучшую постановку. Лучшие работы представят московским зрителям в 2023 году.

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По материалам: uposters.ru

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