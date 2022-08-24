Оценена доля недовольных выбором одежды в России после ухода иностранных брендов
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Оценена доля недовольных выбором одежды в России после ухода иностранных брендов

Оценена доля недовольных выбором одежды в России после ухода иностранных брендов23% россиян не смогли купить нужные вещи из-за сокращения ассортимента одежды и обуви

Эксперты «Яндекса» оценили долю недовольных выбором одежды и обуви в России — после ухода иностранных брендов нужные вещи не смогли купить 23 процента россиян. Результаты опроса озвучила бизнес-партнер индустрии fashion «Яндекса» Анна Липатова, ее цитирует портал Shopper's. 

Соучредитель и коммерческий директор Fashion Consulting Group Ануш Гаспарян привела данные другого исследования — как выяснили «Сбериндекс» и НИУ «Высшая школа экономики», продажи одежды, обуви и аксессуаров упали на 40,5 процента с февраля по 14 августа 2022 года. После начала военных действий на Украине с отечественного рынка ушли более 100 международных брендов — среди них Inditex (Zara, Massimo Dutti), H&M, Uniqlo, Adidas. В связи с этим предложение одежды и обуви сократилось на треть, рассказала эксперт. При этом, по словам Гаспарян, еще несколько лет назад Москва была на втором или третьем месте после Лондона по числу представленных брендов.

Гаспарян напомнила, что с наступлением кризиса прежде всего люди начинают экономить на одежде и обуви. 26 процентов опрошенных в ходе исследования россиян заявили, что придерживаются осознанного потребления и предпочитают донашивать вещи, отметила Липатова. Тем не менее уже сейчас заметно, что российские покупатели начали адаптировать к изменениям на рынке. Теперь пятая часть жителей России готовы покупать вещи отечественных брендов — в первом полугодии 2022-го число соответствующих поисковых запросов взлетело в 17 раз год к году.

Пользователи стали чаще искать российские локальные бренды — число поисковых запросов за тот же период увеличилось на 183 процента, рассказала Липатова. Выросла популярность и брендов детской одежды (плюс 173 процента). Спрос на ценовой сегмент премиум вырос на 16 процентов, на средний ценовой сегмент — на 10 процентов, массовый же упал на 7 процентов. Иностранными брендами россияне стали интересоваться на 20 процентов меньше.

Эксперты отмечают, что в России есть возможность производить качественную одежду, но остается острым вопрос ее стоимости и доступности. Генеральный директор Российского союза кожевников и обувщиков Александра Андрунакиевич назвала основной причиной невозможности конкуренции с иностранными марками слишком высокие налоги.

Руководитель рабочей группы WearNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Алексей Баженов спрогнозировал, что российские производители смогут занять половину модного рынка к 2030 году, их доля составит 1,3 триллиона рублей. Он отметил, что после ухода западных брендов освободилась ниша не менее 13,5 процента рынка, что составляет более 200 миллиардов рублей. 

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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