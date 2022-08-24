Off-duty: Эмма Уотсон отдыхает с бойфрендом Брэндоном Грином в Венеции
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Off-duty: Эмма Уотсон отдыхает с бойфрендом Брэндоном Грином в Венеции

Off-duty: Эмма Уотсон отдыхает с бойфрендом Брэндоном Грином в Венеции

Актриса Эмма Уотсон, которая прославилась ролью Гермионы Грейнджер в серии фильмов о Гарри Поттере, проводит время в Италии вместе с друзьями и бойфрендом Брэндоном Грином — сыном скандального британского миллиардера Филипа Грина, бывшего владельца обанкротившейся в 2020 году компании Topshop. Папарацци повсюду следуют за Эммой и Брэндоном: так, пару засняли на улицах Венеции, когда та покидала музей. На кадрах фоторепортеров не видно, чтобы влюбленные публично проявляли чувства — они не держатся за руки и не обнимаются, — но общественность не сомневается в их романе.


Брэндон Грин и Эмма Уотсон


Впервые об отношениях 32-летней актрисы и 29-летнего наследника миллиардера заговорили в сентябре прошлого года: вместе их не раз видели в Лондоне. Официальных подтверждений или опровержений не было, поскольку Уотсон практически никогда не комментирует личную жизнь.

Что происходит в этих отношениях, рассказали инсайдеры. Так, Эмма и Брэндон якобы сблизились в том числе и на почве одинакового отношения к экологии и окружающей среде. Эмма Уотсон давно и последовательно занимается экологическим активизмом, в том числе выступает за осознанную моду. Брэндон тоже предпочитает тратить деньги на помощь планете, в отличие от своего отца, который известен экстравагантным образом жизни и тягой к предметам роскоши.

Брэндон очень вовлечен в благотворительность и много жертвует фондам, помогающим планете. Сам часто выходит на уборки пляжей и вообще старается делать все, что в его силах,

— говорят источники. Однако насколько эти слова соответствуют реальному положению дел, сказать сложно: ранее Брэндон был известен как любитель вечеринок, ловелас и прожигатель жизни.

Состояние отца Брэндона, Филипа Грина, Forbes оценивал в 2,4 млрд долларов (данные на сентябрь 2021 года), но сколько осталось на счетах после краха модной империи Arcadia Group (Topshop, Topman, Dorothy Perkins, Burton, Wallis, Miss Selfridge, Evans и Outfit), неизвестно.


Сплетник
# Шоу-бизнес Звездные пары
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

«Ленивое» похудение: как уменьшить живот без изнурительных тренировок
«Ленивое» похудение: как уменьшить живот без изнурительных тренировок
Максима Галкина назвали посмешищем
Максима Галкина назвали посмешищем
Владимир Соловьев назвал Татьяну Лазареву алкоголичкой
Владимир Соловьев назвал Татьяну Лазареву алкоголичкой
Отдыхающий за границей Александр Ревва считает отца предателем
Отдыхающий за границей Александр Ревва считает отца предателем
Рената Литвинова будет наслаждаться жизнь за границей до зимы
Рената Литвинова будет наслаждаться жизнь за границей до зимы
Вера Брежнева в тоске заговорила о привычном прошлом
Вера Брежнева в тоске заговорила о привычном прошлом
Засуха в Европе продлится до зимы
Засуха в Европе продлится до зимы
Танцор без костей
Танцор без костей
Гороскоп Таро на 25 августа 2022 года: какие знаки зодиака ждет трудный день
Гороскоп Таро на 25 августа 2022 года: какие знаки зодиака ждет
Жена Сильвестра Сталлоне подала на развод после 25 лет брака
Жена Сильвестра Сталлоне подала на развод после 25 лет брака
Off-duty: Эмма Уотсон отдыхает с бойфрендом Брэндоном Грином в Венеции
Off-duty: Эмма Уотсон отдыхает с бойфрендом Брэндоном Грином в Венеции
Осовремененные версии известных мультфильмов, которые не оценили зрители (13 фото)
Осовремененные версии известных мультфильмов, которые не оценили

Топ на сегодня

ЕАПВ с помощью искусственного интеллекта будет классифицировать патентные заявки
ЕАПВ с помощью искусственного интеллекта будет классифицировать
Свойства и виды ЛКМ
Свойства и виды ЛКМ
Лазерная резка металла: технологии и принципы работы
Лазерная резка металла: технологии и принципы работы
Арина Ким — действующая вебкам-модель
Арина Ким — действующая вебкам-модель
Итальянский визовый центр поможет с визой
Итальянский визовый центр поможет с визой

Еще по теме

Эмма Уотсон рассталась со своим бойфрендом
СМИ: Эмма Уотсон сблизилась с сыном скандального бизнес-магната Филипа Грина
Эмма Уотсон высоко оценила фильм “Фантастические твари и где они обитают”
Ради поддержки феминизма Эмма Уотсон сделала на год перерыв в актерской карьере