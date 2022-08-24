Off-duty: Эмма Уотсон отдыхает с бойфрендом Брэндоном Грином в Венеции

Вадим Карасев

Актриса Эмма Уотсон, которая прославилась ролью Гермионы Грейнджер в серии фильмов о Гарри Поттере, проводит время в Италии вместе с друзьями и бойфрендом Брэндоном Грином — сыном скандального британского миллиардера Филипа Грина, бывшего владельца обанкротившейся в 2020 году компании Topshop. Папарацци повсюду следуют за Эммой и Брэндоном: так, пару засняли на улицах Венеции, когда та покидала музей. На кадрах фоторепортеров не видно, чтобы влюбленные публично проявляли чувства — они не держатся за руки и не обнимаются, — но общественность не сомневается в их романе.





Брэндон Грин и Эмма Уотсон





Впервые об отношениях 32-летней актрисы и 29-летнего наследника миллиардера заговорили в сентябре прошлого года: вместе их не раз видели в Лондоне. Официальных подтверждений или опровержений не было, поскольку Уотсон практически никогда не комментирует личную жизнь.

Что происходит в этих отношениях, рассказали инсайдеры. Так, Эмма и Брэндон якобы сблизились в том числе и на почве одинакового отношения к экологии и окружающей среде. Эмма Уотсон давно и последовательно занимается экологическим активизмом, в том числе выступает за осознанную моду. Брэндон тоже предпочитает тратить деньги на помощь планете, в отличие от своего отца, который известен экстравагантным образом жизни и тягой к предметам роскоши.

Брэндон очень вовлечен в благотворительность и много жертвует фондам, помогающим планете. Сам часто выходит на уборки пляжей и вообще старается делать все, что в его силах,

— говорят источники. Однако насколько эти слова соответствуют реальному положению дел, сказать сложно: ранее Брэндон был известен как любитель вечеринок, ловелас и прожигатель жизни.

Состояние отца Брэндона, Филипа Грина, Forbes оценивал в 2,4 млрд долларов (данные на сентябрь 2021 года), но сколько осталось на счетах после краха модной империи Arcadia Group (Topshop, Topman, Dorothy Perkins, Burton, Wallis, Miss Selfridge, Evans и Outfit), неизвестно.

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