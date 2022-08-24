Ольга Бузова попала в любовный треугольник
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Ольга Бузова попала в любовный треугольник

Ольга Бузова попала в любовный треугольник
36-летняя певица и ведущая Ольга Бузова закрутила роман с бизнесменом. Артистка после расставания с Давидом Манукяном не афиширует свою личную жизнь, однако не скрывает, что не остается без мужского внимания и получает от поклонников дорогие подарки и романтичные сюрпризы. По слухам, последние несколько месяцев за артисткой активно ухаживает банкир Иван Семенов. Говорят, именно он вручил звезде «Дома-2» туфли от Jimmy Choo, украшенные кристаллами Swarovski, за 350 тысяч рублей, а потом презентовал ей браслет от Van Cleef за 500 тысяч, о котором певица давно мечтала. Покупает бизнесмен артистке и брендовые предметы одежды, не жалея денег. Однако пикантность ситуации состоит в том, что у Семенова уже есть возлюбленная – Анна Калашникова.
Пара вместе три года. Банкир был без ума от артистки и хотел на ней жениться, но этой зимой их отношения дали трещину — якобы из-за неверности Ивана. Однако недавно Калашникова и Семенов воссоединились, что, впрочем, не мешает миллионеру ухлестывать и за Бузовой, а певица с удовольствием ему это позволяет. К примеру, недавно артистка даже посетила семейное торжество Семенова – день рождения его брата, о чем сообщила подписчикам в «сторис». Участники любовного треугольника пока не комментировали разгоревшийся скандал. Но не исключено, что Семенов всего лишь один из ухажеров звезды «Дома-2», осыпающий ее презентами, поэтому она и не вникает в подробности его личной жизни. В начале августа появилась информация, что Бузова близка с другим состоятельным мужчиной по имени Павел Бунин, правда, он тоже не свободен, пишет Семь Дней.
# Шоу-бизнес Бузова Ольга
По материалам: z-aya

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