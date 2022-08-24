Ончейн-индикатор AASI указал на вероятное восстановление биткоина
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ончейн-индикатор AASI указал на вероятное восстановление биткоина

Ончейн-индикатор AASI указал на вероятное восстановление биткоина


Биткоин выходит из зоны краткосрочной перепроданности. Это означает вероятный рост цены криптовалюты в ближайшие дни или недели, согласно ончейн-метрике Active Address Sentiment Indicator (AASI).


На графике ниже изображено пересечение желтой линией нижней границы диапазона изменения числа активных адресов.


Данные: LookIntoBitcoin.

Это, согласно описанию к индикатору, признак улучшения рыночных настроений и потенциального роста криптовалюты в краткосрочной перспективе.


На перепроданность биткоина указывает индикатор Net Unrealized Profit/Loss (NUPL) — линия вновь погружается в зону «капитуляции».


Данные: Look Into Bitcoin.

Схожий сигнал демонстрирует более долгосрочный индикатор — RHODL Ratio.


Данные: Look Into Bitcoin.

«RHODL Ratio полезен для прогнозирования цены биткоина на фоне экстремальных рыночных условий. Он способен предвидеть период, когда цена криптовалюты может откатиться вниз. В таком случае линия метрики входит в верхний диапазон, выделенный красным. Также цена может начать ралли после того, как значения индикатора побудут некоторое время в зеленом диапазоне», — говорится в описании к инструменту.


На момент написания первая криптовалюта торгуется в районе $21 400. За последние семь дней цена цифрового золота снизилась на 11,4%, согласно CoinGecko.

Ранее основатель Capriole Investments Чарльз Эдвардс пришел к выводу, что период капитуляции биткоин-майнеров пройден. Это, по его словам, «отличный сигнал к покупке».

# Экономика индикатор, цена биткоина, новости
По материалам: ForkLog

Последние новости

В Египте прошли переговоры о выплатах родственникам жертв катастрофы А321
В Египте прошли переговоры о выплатах родственникам жертв катастрофы
Названы способы отличить настоящие банковские приложения от поддельных
Названы способы отличить настоящие банковские приложения от поддельных
Ончейн-индикатор AASI указал на вероятное восстановление биткоина
Ончейн-индикатор AASI указал на вероятное восстановление биткоина
Польша отказалась поставлять нефть в Германию
Польша отказалась поставлять нефть в Германию
Простые и вкусные рецепты десертов на Ореховый Спас, традиции и обычаи праздника
Простые и вкусные рецепты десертов на Ореховый Спас, традиции и
ЕР организует в Москве лечение и реабилитацию детей Донбасса
ЕР организует в Москве лечение и реабилитацию детей Донбасса
Полезный перекус после трудового дня
Полезный перекус после трудового дня
Шутер CrossfireX получает крупное обновление Babylon с новым контентом
Шутер CrossfireX получает крупное обновление Babylon с новым контентом
Общество "Знание" представит спектакль по лучшей пьесе для молодежи
Общество "Знание" представит спектакль по лучшей пьесе для
The Lords of the Fallen представили для Xbox Series X | S — перезагрузка мрачного экшен-RPG
The Lords of the Fallen представили для Xbox Series X | S —
Как привлечь Тельцу, Деве и Козерогу силу стихии Земли себе на помощь
Как привлечь Тельцу, Деве и Козерогу силу стихии Земли себе на помощь
Лайма Вайкуле появилась на премьере без парика со своими настоящими волосами
Лайма Вайкуле появилась на премьере без парика со своими настоящими

Топ на сегодня

В Москве прощаются с Дарьей Дугиной. Репортаж
В Москве прощаются с Дарьей Дугиной. Репортаж
Очень умный кот по кличке Рыжик
Очень умный кот по кличке Рыжик
Казахи разозлились на украинского посла Врублевского, требовавшего убивать россиян
Казахи разозлились на украинского посла Врублевского, требовавшего
VK объявил о приобретении «Дзена» и «Новостей»
VK объявил о приобретении «Дзена» и «Новостей»
Миронов назвал заказчика убийства дочери философа Дугина
Миронов назвал заказчика убийства дочери философа Дугина

Еще по теме

Отчет: ончейн-индикаторы указали на прохождение периода капитуляции биткоина
Индикатор на базе модели Stock-to-Flow указал на потенциал продолжения ралли биткоина
Курс биткоина побил новый рекорд, превысив 7,8 тыс. долларов
Курс биткоина рухнул ниже $12 000 на опасениях из-за регулирования криптовалют