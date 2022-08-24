Ончейн-индикатор AASI указал на вероятное восстановление биткоина

Биткоин выходит из зоны краткосрочной перепроданности. Это означает вероятный рост цены криптовалюты в ближайшие дни или недели, согласно ончейн-метрике Active Address Sentiment Indicator (AASI).

На графике ниже изображено пересечение желтой линией нижней границы диапазона изменения числа активных адресов.

Данные: LookIntoBitcoin.

Это, согласно описанию к индикатору, признак улучшения рыночных настроений и потенциального роста криптовалюты в краткосрочной перспективе.

На перепроданность биткоина указывает индикатор Net Unrealized Profit/Loss (NUPL) — линия вновь погружается в зону «капитуляции».

Данные: Look Into Bitcoin.

Схожий сигнал демонстрирует более долгосрочный индикатор — RHODL Ratio.

Данные: Look Into Bitcoin.

«RHODL Ratio полезен для прогнозирования цены биткоина на фоне экстремальных рыночных условий. Он способен предвидеть период, когда цена криптовалюты может откатиться вниз. В таком случае линия метрики входит в верхний диапазон, выделенный красным. Также цена может начать ралли после того, как значения индикатора побудут некоторое время в зеленом диапазоне», — говорится в описании к инструменту.

На момент написания первая криптовалюта торгуется в районе $21 400. За последние семь дней цена цифрового золота снизилась на 11,4%, согласно CoinGecko.



Ранее основатель Capriole Investments Чарльз Эдвардс пришел к выводу, что период капитуляции биткоин-майнеров пройден. Это, по его словам, «отличный сигнал к покупке».