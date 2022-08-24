Осовремененные версии известных мультфильмов, которые не оценили зрители (13 фото)
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Осовремененные версии известных мультфильмов, которые не оценили зрители (13 фото)

Пёс Скуби-Ду и его друзья — 1969, 2018 и 2020Ремейки, перезапуски и прочие манипуляции со старыми и известными франшизами - это всегда горячая тема для дискуссий. С одной стороны технологический прогресс и желание экспериментировать - это хорошо. А с другой стороны, пусть оставят классику в покое! Кто в данном случае прав, а кто нет? Пожалуй, на вкус и цвет товарище нет. Обновленные версии могут больше понравится юному поколению, а оригиналы всегда будут согревать ностальгирующее сердце старшего. Так или иначе, оценки и реакции этих ремейков вышли довольно спорными.

Пёс Скуби-Ду и его друзья — 1969, 2018 и 2020


Пёс Скуби-Ду и его друзья — 1969, 2018 и 2020
Пёс Скуби-Ду и его друзья — 1969, 2018 и 2020
Рисовка в мультфильме практически не менялась, начиная с 1969 и до 2005 года. Видимо, именно по этой причине его создателям захотелось чего-нибудь новенького и необычного.

Черепашки-ниндзя — 1987 и 2020

Черепашки-ниндзя — 1987 и 2020
Чешский крот из мультсериала «Крот» — 1957 и 2016

Чешский крот из мультсериала «Крот» — 1957 и 2016
Мультфильм «Кротик и Панда», где снова появляется всеми любимым чешский крот, является детищем Зденека Милера. Саму картину ему помог снять китайский режиссер Цэн Вейцзин.

Персонажи мультфильма «Ох, уж эти детки» — 1991 и 2021

Персонажи мультфильма «Ох, уж эти детки» — 1991 и 2021
Микки Маус — 1983 и 2019

Микки Маус — 1983 и 2019
Мультсериал про Микки Мауса и его друзей с обновлённой рисовкой выходил с 2013 года. Однако, к сожалению, он не нашёл такого отклика в сердцах поклонников, как старые версии мультфильма.

Смурфики — 1981 и 2021

Смурфики — 1981 и 2021
Пчёлка Майя — 1975 и 2014

Пчёлка Майя — 1975 и 2014
Чёрный плащ — 1991 и 2017

Чёрный плащ — 1991 и 2017
Новую версию Чёрного плаща можно было увидеть в одном из эпизодов «Утиных историй», которые вышли в 2017 году.

Мультсериал «Покемоны» — 1997 и 2021

Мультсериал «Покемоны» — 1997 и 2021
Поросёнок Порки — 2011 и 2015

Поросёнок Порки — 2011 и 2015
Йоземит Сэм — 2011 и 2015

Йоземит Сэм — 2011 и 2015
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По материалам: триникси

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