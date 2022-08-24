Осовремененные версии известных мультфильмов, которые не оценили зрители (13 фото)
Сегодня, 19:10 Вадим Карасев
Ремейки, перезапуски и прочие манипуляции со старыми и известными франшизами - это всегда горячая тема для дискуссий. С одной стороны технологический прогресс и желание экспериментировать - это хорошо. А с другой стороны, пусть оставят классику в покое! Кто в данном случае прав, а кто нет? Пожалуй, на вкус и цвет товарище нет. Обновленные версии могут больше понравится юному поколению, а оригиналы всегда будут согревать ностальгирующее сердце старшего. Так или иначе, оценки и реакции этих ремейков вышли довольно спорными.
Пёс Скуби-Ду и его друзья — 1969, 2018 и 2020
Рисовка в мультфильме практически не менялась, начиная с 1969 и до 2005 года. Видимо, именно по этой причине его создателям захотелось чего-нибудь новенького и необычного.
Черепашки-ниндзя — 1987 и 2020
Чешский крот из мультсериала «Крот» — 1957 и 2016
Мультфильм «Кротик и Панда», где снова появляется всеми любимым чешский крот, является детищем Зденека Милера. Саму картину ему помог снять китайский режиссер Цэн Вейцзин.
Персонажи мультфильма «Ох, уж эти детки» — 1991 и 2021
Микки Маус — 1983 и 2019
Мультсериал про Микки Мауса и его друзей с обновлённой рисовкой выходил с 2013 года. Однако, к сожалению, он не нашёл такого отклика в сердцах поклонников, как старые версии мультфильма.
Смурфики — 1981 и 2021
Пчёлка Майя — 1975 и 2014
Чёрный плащ — 1991 и 2017
Новую версию Чёрного плаща можно было увидеть в одном из эпизодов «Утиных историй», которые вышли в 2017 году.
Мультсериал «Покемоны» — 1997 и 2021
Поросёнок Порки — 2011 и 2015
Йоземит Сэм — 2011 и 2015
Пёс Скуби-Ду и его друзья — 1969, 2018 и 2020
Рисовка в мультфильме практически не менялась, начиная с 1969 и до 2005 года. Видимо, именно по этой причине его создателям захотелось чего-нибудь новенького и необычного.
Черепашки-ниндзя — 1987 и 2020
Чешский крот из мультсериала «Крот» — 1957 и 2016
Мультфильм «Кротик и Панда», где снова появляется всеми любимым чешский крот, является детищем Зденека Милера. Саму картину ему помог снять китайский режиссер Цэн Вейцзин.
Персонажи мультфильма «Ох, уж эти детки» — 1991 и 2021
Микки Маус — 1983 и 2019
Мультсериал про Микки Мауса и его друзей с обновлённой рисовкой выходил с 2013 года. Однако, к сожалению, он не нашёл такого отклика в сердцах поклонников, как старые версии мультфильма.
Смурфики — 1981 и 2021
Пчёлка Майя — 1975 и 2014
Чёрный плащ — 1991 и 2017
Новую версию Чёрного плаща можно было увидеть в одном из эпизодов «Утиных историй», которые вышли в 2017 году.
Мультсериал «Покемоны» — 1997 и 2021
Поросёнок Порки — 2011 и 2015
Йоземит Сэм — 2011 и 2015
По материалам: триникси