Осовремененные версии известных мультфильмов, которые не оценили зрители (13 фото)

Вадим Карасев

Ремейки, перезапуски и прочие манипуляции со старыми и известными франшизами - это всегда горячая тема для дискуссий. С одной стороны технологический прогресс и желание экспериментировать - это хорошо. А с другой стороны, пусть оставят классику в покое! Кто в данном случае прав, а кто нет? Пожалуй, на вкус и цвет товарище нет. Обновленные версии могут больше понравится юному поколению, а оригиналы всегда будут согревать ностальгирующее сердце старшего. Так или иначе, оценки и реакции этих ремейков вышли довольно спорными.Пёс Скуби-Ду и его друзья — 1969, 2018 и 2020Рисовка в мультфильме практически не менялась, начиная с 1969 и до 2005 года. Видимо, именно по этой причине его создателям захотелось чего-нибудь новенького и необычного.Черепашки-ниндзя — 1987 и 2020Чешский крот из мультсериала «Крот» — 1957 и 2016Мультфильм «Кротик и Панда», где снова появляется всеми любимым чешский крот, является детищем Зденека Милера. Саму картину ему помог снять китайский режиссер Цэн Вейцзин.Персонажи мультфильма «Ох, уж эти детки» — 1991 и 2021Микки Маус — 1983 и 2019Мультсериал про Микки Мауса и его друзей с обновлённой рисовкой выходил с 2013 года. Однако, к сожалению, он не нашёл такого отклика в сердцах поклонников, как старые версии мультфильма.Смурфики — 1981 и 2021Пчёлка Майя — 1975 и 2014Чёрный плащ — 1991 и 2017Новую версию Чёрного плаща можно было увидеть в одном из эпизодов «Утиных историй», которые вышли в 2017 году.Мультсериал «Покемоны» — 1997 и 2021Поросёнок Порки — 2011 и 2015Йоземит Сэм — 2011 и 2015