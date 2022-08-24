Отдыхающий за границей Александр Ревва считает отца предателем
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Отдыхающий за границей Александр Ревва считает отца предателем

Отдыхающий за границей Александр Ревва считает отца предателем
Актер и певец Александр Ревва не общается с отцом из Донецка из-за Зеленского. Артист высказал свою позицию относительно февральских событий и сбежал с семьей в Испанию. Как говорят его близкие, на отдых. Но пока возвращаться домой в Россию не собирается и хранит со своей стороны молчание. А вот его отец Владимир Ревва, проживающий в Донецке, оказался словоохотливым. Журналистам он рассказал, что сын уже 9 лет не наведывается на родину. А все из-за того, что якобы плотно дружит с Зеленским и отлично зарабатывает на Украине.
Мама Александра Реввы, услышав это, не смогла сдержать эмоций. «Саша никогда не будет к нему туда в Донецк приезжать. Он для нас предатель, который предал семью, оставил меня в 21 год с двойняшками. Сыну и дочке (Александру и его сестре Наталье. — Прим. ред.) было четыре месяца, когда он ушел к другой женщине. Дети у меня родились по полтора килограмма, недоношенные», — поведала Любовь Рачеева журналисту КП. По ее словам, сын никогда с отцом не общался, называя папой своего отчима, который и поднимал его с сестрой. Сейчас же Владимир Ревва начал якобы рассказывать сказки про наследника, чтобы привлечь к себе внимание. Сын же, по ее мнению, любит и родной Донецк, и Россию.
# Шоу-бизнес Ревва Александр
По материалам: z-aya

Последние новости

«Ленивое» похудение: как уменьшить живот без изнурительных тренировок
«Ленивое» похудение: как уменьшить живот без изнурительных тренировок
Максима Галкина назвали посмешищем
Максима Галкина назвали посмешищем
Владимир Соловьев назвал Татьяну Лазареву алкоголичкой
Владимир Соловьев назвал Татьяну Лазареву алкоголичкой
Отдыхающий за границей Александр Ревва считает отца предателем
Отдыхающий за границей Александр Ревва считает отца предателем
Рената Литвинова будет наслаждаться жизнь за границей до зимы
Рената Литвинова будет наслаждаться жизнь за границей до зимы
Вера Брежнева в тоске заговорила о привычном прошлом
Вера Брежнева в тоске заговорила о привычном прошлом
Засуха в Европе продлится до зимы
Засуха в Европе продлится до зимы
Танцор без костей
Танцор без костей
Гороскоп Таро на 25 августа 2022 года: какие знаки зодиака ждет трудный день
Гороскоп Таро на 25 августа 2022 года: какие знаки зодиака ждет
Жена Сильвестра Сталлоне подала на развод после 25 лет брака
Жена Сильвестра Сталлоне подала на развод после 25 лет брака
Off-duty: Эмма Уотсон отдыхает с бойфрендом Брэндоном Грином в Венеции
Off-duty: Эмма Уотсон отдыхает с бойфрендом Брэндоном Грином в Венеции
Осовремененные версии известных мультфильмов, которые не оценили зрители (13 фото)
Осовремененные версии известных мультфильмов, которые не оценили

Топ на сегодня

ЕАПВ с помощью искусственного интеллекта будет классифицировать патентные заявки
ЕАПВ с помощью искусственного интеллекта будет классифицировать
Свойства и виды ЛКМ
Свойства и виды ЛКМ
Лазерная резка металла: технологии и принципы работы
Лазерная резка металла: технологии и принципы работы
Арина Ким — действующая вебкам-модель
Арина Ким — действующая вебкам-модель
Итальянский визовый центр поможет с визой
Итальянский визовый центр поможет с визой

Еще по теме

Александр Ревва поссорился с отцом из-за спецоперации
Отец Александра Реввы дал интервью
Александр Ревва все это время жил в России по украинскому паспорту
Александр Ревва зарабатывает сумасшедшие деньги несмотря ни на что