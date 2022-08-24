Отдыхающий за границей Александр Ревва считает отца предателем

Актер и певец Александр Ревва не общается с отцом из Донецка из-за Зеленского. Артист высказал свою позицию относительно февральских событий и сбежал с семьей в Испанию. Как говорят его близкие, на отдых. Но пока возвращаться домой в Россию не собирается и хранит со своей стороны молчание. А вот его отец Владимир Ревва, проживающий в Донецке, оказался словоохотливым. Журналистам он рассказал, что сын уже 9 лет не наведывается на родину. А все из-за того, что якобы плотно дружит с Зеленским и отлично зарабатывает на Украине.Мама Александра Реввы, услышав это, не смогла сдержать эмоций. «Саша никогда не будет к нему туда в Донецк приезжать. Он для нас предатель, который предал семью, оставил меня в 21 год с двойняшками. Сыну и дочке (Александру и его сестре Наталье. — Прим. ред.) было четыре месяца, когда он ушел к другой женщине. Дети у меня родились по полтора килограмма, недоношенные», — поведала Любовь Рачеева журналисту КП. По ее словам, сын никогда с отцом не общался, называя папой своего отчима, который и поднимал его с сестрой. Сейчас же Владимир Ревва начал якобы рассказывать сказки про наследника, чтобы привлечь к себе внимание. Сын же, по ее мнению, любит и родной Донецк, и Россию.