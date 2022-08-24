Пекин представил план по инновациям и развитию метавселенной

Власти Пекина направили районным учреждениям и комитетам «План действий по инновациям и развитию метавселенной» на 2022-2024 годы. Цель документа — оказать содействие развитию Web3 и отраслей, связанных с сегментом.

Согласно плану, Пекин должен превратиться в «эталон для цифровой экономики». Власти потребовали, чтобы муниципалитеты создавали технологическую инфраструктуру и продвигали ее использование в различных сферах, включая образование и туризм.

Программа развития предусматривает интеграцию различных сервисов для формирования визуальной цифровой платформы городского пространства. От районов требуется поддержка «тесного сотрудничества» с технологическими компаниями.

«Опираясь на отраслевой руководящий фонд Пекинского городского подцентра, создайте субфонд, охватывающий отрасль метавселенной, для поддержки стартапов и крупных проектов», — говорится в документе.

Помимо прочего, власти призвали следить «за передовыми тенденциями в области NFT».

Ранее власти КНР предупредили, что невзаимозаменяемые токены и метавселенные могут оказаться пузырями, схемами Понци или другими видами финансового мошенничества.

Напомним, в начале 2022 года СМИ сообщили, что Национальное управление по делам интеллектуальной собственности Китая отклонило несколько заявок на связанные с метавселенными товарные знаки.