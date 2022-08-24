Пекин представил план по инновациям и развитию метавселенной
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Пекин представил план по инновациям и развитию метавселенной

Пекин представил план по инновациям и развитию метавселенной


Власти Пекина направили районным учреждениям и комитетам «План действий по инновациям и развитию метавселенной» на 2022-2024 годы. Цель документа — оказать содействие развитию Web3 и отраслей, связанных с сегментом.


Согласно плану, Пекин должен превратиться в «эталон для цифровой экономики». Власти потребовали, чтобы муниципалитеты создавали технологическую инфраструктуру и продвигали ее использование в различных сферах, включая образование и туризм.


Программа развития предусматривает интеграцию различных сервисов для формирования визуальной цифровой платформы городского пространства. От районов требуется поддержка «тесного сотрудничества» с технологическими компаниями.


«Опираясь на отраслевой руководящий фонд Пекинского городского подцентра, создайте субфонд, охватывающий отрасль метавселенной, для поддержки стартапов и крупных проектов», — говорится в документе.


Помимо прочего, власти призвали следить «за передовыми тенденциями в области NFT».


Ранее власти КНР предупредили, что невзаимозаменяемые токены и метавселенные могут оказаться пузырями, схемами Понци или другими видами финансового мошенничества.


Напомним, в начале 2022 года СМИ сообщили, что Национальное управление по делам интеллектуальной собственности Китая отклонило несколько заявок на связанные с метавселенными товарные знаки.

# Экономика китай, метавселенные, новости
По материалам: ForkLog

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