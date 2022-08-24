Пелагея снова выиграла суд с экс-мужем

Развод Пелагеи и Ивана Телегина был непростым и сопровождался громкими скандалами. Артистка не могла простить, что супруг быстро променял ее на другую. Новая возлюбленная, со своей стороны, делала все, чтобы рассорить Ивана с Пелагеей и побыстрее увести его из семьи. В итоге хоккеист решил «биться» до последнего и отсудить у экс-жены все, что может.

Борьба, в том числе, шла и за квартиру на Нежинской улице, которая приобреталась на денежные средства матери Пелагеи. Иван уверял, что деньги на оплату шли из общего бюджета, а значит, недвижимость принадлежит обоим супругам. В свою очередь помощник адвоката уверил, что квартиру купила мать Пелагеи на 40 день после свадьбы дочери, заплатив за нее свои собственные деньги и подарила это жилье именно дочке. Иван просто въехал, обосновался и стал там жить, абсолютно ничего не вкладывая.

Адвокату артистки удалось доказать свою позицию. Но Телегин с таким решением суда не согласился и подал апелляцию. Дело снова было рассмотрено на днях в Московском городском суде, но и на этот раз мужчине не повезло – он вновь проиграл.





Напомним, что помимо недвижимости Иван претендовал также на половину гонораров певицы, которые та заработала за 3 года брака. Состоялось уже 2 заседания суда, где артистка присутствовала лично, чтобы дать показания. А вот хоккеиста в зале не было, присутствовали только его представители, причем и они уходили от прямых ответов.

Будет ли Телегин подавать кассационную жалобу, пока не известно. Понятно, что Пелагея заинтересована в данной квартире, и не собирается делить ее с бывшим супругом.