Перед открытием избирательных участков рекомендовали исполнять гимн
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Перед открытием избирательных участков рекомендовали исполнять гимн

Перед открытием избирательных участков рекомендовали исполнять гимн

ЦИК принял постановление, которым предлагается регионам в дни голосования организовать исполнение государственного гимна при открытии помещений для голосования.

Эту идею поддерживают многие коллеги из избирательных комиссий в регионах и избиратели, которые присылают в ЦИК свои предложения по этому поводу, сказала председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

«Федеральный конституционный закон о Государственном гимне РФ допускает исполнение государственного гимна во время торжественных мероприятий, проводимых государственными органами, органами местного самоуправления, а также государственными и негосударственными организациями», — отметила глава ЦИКа.

Открытие избирательных участков также можно отнести к такого рода мероприятиям и даже событиям, уверена она. «Выборы действительно являются высшим выражением власти народа — это особое важнейшее политическое событие в жизни нашей страны, каждого субъекта РФ, города, поселка, сельского поселения. Поэтому в целях создания такой торжественной атмосферы на избирательных участках в дни голосования, чтобы подчеркнуть особую значимость волеизъявления наших граждан, предлагаем организовать исполнение государственного гимна перед их открытием», — сказала Памфилова.  

Согласно проекту постановления, избирательным комиссиям субъектов, по ее словам, рекомендовано организовать взаимодействие с госорганами, органами местного самоуправления и организациями исполнение Государственного гимна РФ при открытии помещений для голосования. «…В день или дни голосования в зависимости от того, где, какой формат принят, на выборах и референдумах, проводимых на всех уровнях в РФ», — уточнила глава ЦИКа. Указанная инициатива распространяется не только на единый день голосования, 11 сентября, но и на все последующие кампании, добавила Памфилова. Постановление, по ее словам, носит рекомендательный характер.

«Но я уверена, что многие к нашей рекомендации отнесутся очень серьезно», — отметила глава ЦИКа. Эта церемония должна стать традиционной и объединяющей всех, этичной и красивой, уверена Памфилова. «Это не должно превратиться в дежурную, для галочки, вещь», — предостерегла она, обратившись к коллегам в регионах.  

Наша страна сейчас не в первый раз на протяжении истории находится в непростой ситуации, «из которой, мы, конечно же, выйдем», обратила внимание глава ЦИКа. «И предлагаемая инициатива — это повод лишний раз подчеркнуть, высказать свою гражданскую позицию, свою поддержку, желание сделать все возможное, чтобы наша страна была сильной, процветающей, мощной страной для каждого ее жителя», — заключила Памфилова.

Напомним, 11 сентября в 14 субъектах пройдут прямые выборы губернаторов, в шести — новых составов законодательных собраний. В 12 административных центрах регионов выберут депутатов городских парламентов. Также пройдут выборы в советы депутатов муниципальных образований Москвы. Муниципальные выборы пройдут в 125 из 146 муниципальных образований столицы. Всего пройдет около 4,6 тысячи кампаний разного уровня в 82 субъектах.

Глав субъектов будут выбирать во Владимирской, Тамбовской, Ярославской, Томской, Кировской, Саратовской, Рязанской, Калининградской, Новгородской, Свердловской областях, в Удмуртии, Карелии, Бурятии, Марий Эл. Главу Адыгеи изберет парламент.

Единый день голосования в 2022 году выпал на 11 сентября, а длительность выборов региональные избиркомы определили самостоятельно. Например, в Марий Эл, Бурятии и Свердловской области участки будут открыты всего один день, в Калужской и Томской областях и в Северной Осетии — два дня, а в остальных субъектах Федерации, где пройдут региональные кампании, — три дня.

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По материалам: pnp.ru

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