Певица Яна Ясс встречается с автором хитов Тимати, известным продюсером Фарго

За последние полгода артистка выпустила несколько хитов. Большая часть ее песен — о любви. Узнали, кто вдохновляет Яну на творчество и кем занято сердце популярной исполнительницы.

На днях появилась информация о том, что молодая певица Яна Ясс станет новой вокалисткой группы «Ленинград». Об этом в своих социальных сетях рассказал блогер Неприятный Пилягин, сославшись на интервью с Анастасией Волочковой. Эти слухи Яна пока не комментирует — видимо, остается дожидаться концерта коллектива Сергея Шнурова в Лужниках 10 сентября.

Многих также волнует вопрос, занято ли сердце популярной исполнительницы. Оказывается, уже длительное время она встречается с продюсером и композитором Фарго, который не на шутку вдохновился девушкой.

«Всех по какой-то причине всегда беспокоит личная жизнь артистов. Да, я в отношениях и уже давно. Сейчас Фарго находится в длительной командировке в США, что конечно же является испытанием для наших отношений, однако мы всегда на связи, обмениваемся творческими мыслями и поддерживаем друг друга. Поводов для ревности, разумеется, хватает, но, я надеюсь, что мы сможем вместе пережить эти непростые времена», — поделилась Ясс со «СтарХитом».

Фарго (Арутюн Таманян) известен, как создатель музыкальных материалов для российских и зарубежных звезд, таких как Егор Шип, Тимати, Miguel, Kin Ink, Zivert. Также он сотрудничает с крупными брендами: Pepsico, Procter & Gamble, Yandex, Sber и другими.

На данный момент Фарго является автором хитов Яны Ясс, а также ее продюсером. Кто знает, может, и он также впишется в творческую концепцию группы «Ленинград».