Под каким знаком пройдет новолуние 27 августа 2022 года, что можно и что нельзя делать в этот день

Чтобы не навлечь на себя беду, стоит знать, что не нужно делать во время новолуния 27 августа 2022 года. Это первый лунный день, который идеально подходит для того, чтобы уделить время своей жизни, планам и начать думать, что делать в будущем месяце.

Чем уникально новолуние 27 августа 2022 года

Во время новолуния необходимо держать под контролем свои мысли и эмоции, не допуская плохое настроение. Все дело в том, что в начале формирования месячного цикла негативные мысли могут открыть ряд плохих событий. Если есть шанс, можно провести медитацию на корректировку своего состояния.

Нужно заниматься тем, что действительно приятно. Если вы собирались провести генеральную уборку в доме, обязательно во время новолуния начинайте очищать свое жилье и наполнять его новой энергией. Уделите время чтению книг, просмотру любимого фильма и общению с близкими людьми. Вечером, перед сном, примите прохладный душ, чтобы смыть с себя все отрицательные эмоции.





В новолуние можно смело начинать прорабатывать свой творческий потенциал. Не обязательно становиться великим художником сразу. Может, вам давно нравится рисовать, но вы боитесь попробовать. Нужно отбросить все страхи, ведь настало идеальное время для тайных желаний. Для начала купите картину, которую нужно рисовать по номерам, и проведите приятно время.

Если вы давно хотели переехать или начать новый бизнес, то 27 августа можно все это планировать. Чтобы в будущем месяце не ощущать проблемы со здоровьем, устройте себе легкую тренировку. Хватит небольшой разминки на десять минут или вечерней прогулки перед сном.

Под каким знаком пройдет новолуние в августе 2022 года

Стоит отметить, что в этот раз ночное небесное светило пребывает в знаке Девы. Это означает, что человек в такое время может проявлять слишком много критики в свою сторону. Нужно попытаться не впадать в депрессию и не наказывать себя за ошибки прошлого. Ваши умственные таланты будут обострены во время новолуния, поэтому вы сможете легко справиться с самокритикой.





Не забывайте, что в этот раз новолуние выпадает на субботу, то есть выходной день. Поэтому нужно больше внимания концентрировать на своих желаниях и мыслях. Вероятно, в этот раз вы поймете, что именно стоит изменить в своей жизни. Не забывайте, что это не минутное помутнение рассудка, а потребность.

Если дома вы поймете, что приближается конфликт, нужно обо всем честно поговорить с семьей. Прямо скажите, что не намерены в этот день решать никакие серьезные дела и вопросы. Попросите домочадцев чуть остыть и перенести все проблемы до понедельника.

Новолуние 27 августа 2022 года: что нельзя делать

Считается, что в новолуние нельзя ничего начинать. Разрешено только планировать и составлять идеи на будущий месяц. А вот для новых начинаний будет очень тяжелая энергетика. Поэтому большие шансы, что ничего не получится.





По возможности лучше не работать в огороде, не брать и не давать деньги в долг. Также не рекомендуется заключать крупные финансовые сделки. Все процедуры красоты, которые вы назначили на этот день, стоит перенести на более удачное время.

Постарайтесь больше времени уделять себе, займитесь медитацией, почитайте книги, отдохните и запаситесь силами. Сконцентрируйте максимум внимания на своих желаниях. Подумайте, чего вам хочется больше всего, составьте план воплощения в реальность.

Новолуние идеально подойдет для встречи с друзьями и родственниками, для примирения и тихих семейных вечеров. Топор войны, который будет зарыт в такой период, больше никогда не испортит ваши взаимоотношения.