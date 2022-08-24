Вадим Карасев

Варшава не станет поставлять нефть на нефтеперерабатывающий завод в немецком Шведте для замены импорта российских энергоресурсов по трубопроводу "Дружба", сообщили Financial Time два сотрудника предприятия.

Завод рассматривает возможность поставок через польский порт Гданьск, но власти Польши выражали недовольство тем, что 54% акций НПЗ принадлежит "Роснефти". Этот факт Варшава использует как повод не поставлять нефть в ФРГ. Теперь у Берлина в качестве альтернативы осталась надежда на топливо и Казахстана.

В июне власти Польши поставили Германии условия сотрудничества в нефтеперерабатывающей отрасли. Берлин должен будет пресечь участие России в своих нефтяных проектах.

Рядовые поляки всё с большим беспокойством думают о наступающем через несколько месяцев отопительном сезоне: в 2022 году угля, которым обычно топили жилые дома, на всех не хватит. Эксперты указывают, что правительство республики обмануло собственных граждан, обещая обеспечить страну достаточным запасом газа на зиму, – топлива хватит только до декабря. Варшава не только сама оказалась не способна заготовить запасы газа на зиму, но и отказалась от плана Еврокомиссии по экономии газа.