Польша отказалась поставлять нефть в Германию
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Польша отказалась поставлять нефть в Германию

Польша отказалась поставлять нефть в ГерманиюFT: Польша отказалась поставлять нефть на НПЗ в Германии для замены импорта из РоссииСюжетСпециальная военная операция на Украине:

Польша отказалась поставлять нефть на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в немецком городе Шведт для замены импорта российских энергоресурсов по трубопроводу «Дружба». Об этом пишет Financial Times со ссылкой на сотрудника предприятия.

Издание отмечает, что завод рассматривает возможность поставок через польский порт Гданьск. Однако, как пояснил собеседник газеты, Варшава недовольна тем, что «Роснефть» владеет 54 процентами акций предприятия, поэтому и отказывается поставлять нефть. Немецкий завод также надеется на замену российской нефти поставками из Казахстана.

В июне Польша поставила Германии условие сотрудничества в нефтеперерабатывающей отрасли — республика должна пресечь участие России в различных нефтяных проектах страны. Разрабатываемое между Польшей и Германией соглашение в обход России предусматривает тесное сотрудничество нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), расширение использования нефтяного терминала в Гданьске и его хранилищ.

Польша начала активно наращивать добычу нефти на фоне энергетического кризиса и отказа страны от поставок топлива из России после начала военной операции Москвы на Украине. 6 июня польская энергетическая компания PGNiG заявила, что в течение четырех лет инвестирует 700 миллионов злотых (160 миллионов долларов) в два крупнейших месторождения нефти и природного газа в стране. PGNiG предполагает, что бурение дополнительных пяти скважин в рамках проекта позволит добыть еще 440 тысяч тонн нефти.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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