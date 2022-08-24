Посла России вызвали в МИД Чехии после слов Небензи в Совбезе ООН
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Посла России вызвали в МИД Чехии после слов Небензи в Совбезе ООН

Посла России вызвали в МИД Чехии после слов Небензи в Совбезе ООН

МИД Чехии вызвал посла России в Праге Александра Змеевского после заявления постпреда России при ООН Василия Небензи в адрес министра обороны Чехии Яны Черноховой, передает РИА Новости.

На заседании Совбеза ООН Небензя отреагировал на слова главы минобороны Чехии Яны Черноховой о том, что ей не жалко дочь философа Александра Дугина Дарью, погибшую в результате подрыва автомобиля. Небензя обвинил министра в поддержке и пропаганде терактов.

Глава МИД Чехии Ян Липавский назвал заявления Небензи «лживыми и возмутительные обвинениями».

Дарья Дугина погибла в Подмосковье 20 августа вечером, возвращаясь с фестиваля «Традиция». 29-летняя девушка находилась за рулем взорвавшегося автомобиля. По предварительной версии, в машине сработало взрывное устройство.

Позже в ФСБ сообщили, что убийство подготовили и совершили украинские спецслужбы, исполнителем преступления стала украинка Наталья Вовк, 1979 года рождения. По данным ФСБ, она прибыла в Россию 23 июля вместе с несовершеннолетней дочерью и поселилась в одном доме с Дугиной, чтобы следить за ней. После взрыва она покинула Россию через Эстонию.

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По материалам: pnp.ru

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