Постройневшая Ирина Пегова показала пышную грудь в смелом бикини
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Постройневшая Ирина Пегова показала пышную грудь в смелом бикини

Постройневшая Ирина Пегова показала пышную грудь в смелом бикини
Актриса Ирина Пегова поделилась пляжными фото с отдыха на Кипре. Ирина Пегова с дочкой Татьяной Орловой сейчас наслаждаются отдыхом на Кипре. Актриса находится в полном восторге от местных красот, говорит, что ценит каждую минутку и называет это своим местом силы. «Кипр считается местом схождения на землю греческой богини любви и красоты Афродиты. По преданию, богиня была рождена из крови и семени своего отца Кроноса, смешавшихся с морскими водами. Из бурной алой пены появилась неземной красоты богиня, которая на большой ракушке доплыла до берегов Кипра», — рассказала восхитившую ее легенду Ирина.
Актриса с удовольствием делится фотографиями восхитивших ее красот в своем блоге в социальных сетях. Но поклонники первым делом реагируют на саму Пегову – как она похорошела на отдыхе. Ирина Пегова много купается и загорает. Порой она делится пикантными кадрами. На этот раз актриса решила впечатлить фанатов. Она выложила фото, на которых позирует в купальнике в цветочек с откровенным декольте. Ирина приняла позы, которые выгодно подчеркнули достоинства ее фигуры. Артистка блеснула пышным бюстом в лучах солнца.
«Ого, просто девчонка с косичками!», «Роскошное декольте!», «Ассоль, которая ждет своего принца», «Ирина, как вам идет отпуск, выглядите замечательно!» — прокомментировали подписчики.
# Шоу-бизнес Пегова Ирина
По материалам: z-aya

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