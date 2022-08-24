Прогулки под солнцем и золотые украшения: как привлечь Овну, Льву и Стрельцу силу стихии Огня себе на помощь

Представители огненной стихии являются самыми яркими, живыми и динамичными личностями. Они нередко нуждаются в энергетической подпитке, так как ежедневно тратят много сил, чтобы сделать каждый день особенным. Узнайте, как привлечь Овну, Льву и Стрельцу силу стихии Огня себе на помощь. Это поможет восстановить утраченную энергию для новых свершений и движения вперед.

Чаще прогуливаться под солнцем

Свет Солнца является мощным источником энергии, особенно для представителей огненной стихии. В то время, когда люди пребывают под солнечными лучами, они получают необходимую дозу витамина D и заряжаются энергией Огня. Сила этого светила пробуждает в представителях огненной стихии мотивацию, и желание сделать свою жизнь лучше и ярче. Она разжигает новый интерес, насыщает положительными эмоциями и способствует активации и развитию интеллекта.

Если вы принадлежите одному из знаков этой стихии, то вам очень важно пребывать под солнечным светом, и в то же время противопоказано долго находиться в темноте.

Использование цвета Огня

Для огненных знаков самыми подходящими цветами в одежде и интерьере будут красный, оранжевый и желтый. Они считаются источником энергии и будут подпитывать Львов, Овнов и Стрельцов в моменты упадка сил и отсутствия мотивации.

Красный цвет придает уверенность и силы. С его помощью можно будет привлечь внимание представителей противоположного пола.

Желтый положительно влияет на настроение, он будет радовать носителя и окружающих.

Оранжевый способен усилить интуицию и привлечь творческий успех.

Носить камни стихии Огня

Стоит иметь правильно подобранные камни, чтобы в жизни Овна, Стрельца и Льва было как можно больше счастья, благополучия и сил. Такие талисманы помогают расти и добиваться успеха. Носить их можно просто в кармане или сумке, а также в виде украшений.

Янтарь

Самый сильный энергетический камень. При ношении он будет способствовать счастью и привлекать хорошую энергию. Под его влиянием люди становятся более выносливыми физически, работают намного продуктивнее.

Пирит

Если хотите с легкостью добиваться поставленных целей и стать увереннее в себе, обзаведитесь таким минералом, как пирит. Он добавит энергии, чтобы двигаться вперед.





Рубин

Поскольку представители огненной стихии страстны и эмоциональны, рубин будет способствовать счастью в любви и разжигать ее пламя. Однако использовать его рекомендуется не более 10 часов в день, с интервалом 1-2 дня. Этот камень также будет полезен для развития интуиции и творчества.

Гранат

Камень с интенсивным темно-бордовым цветом поддерживает принятие решений и жизненные изменения. Он также позволяет столкнуться со своими страхами, повышает уверенность в себе.

Опал

Этот камень окажет влияние на внутреннее развитие, поддержит открытие новых направлений. Опал считается камнем счастья. Он может стать амулетом и проводником.

Золотые украшения

Этот драгоценный металл излучает чистую энергию и силу стихии Огня. Украшение из него станет самым подходящим и универсальным талисманом для представителей знаков Овен, Лев и Стрелец.

Благодаря золоту усиливается продуктивность, улучшается самочувствие, появляются желание и силы для преодоления любых возникших препятствий на жизненном пути, при этом затраты энергии будут минимальны. Изделия из золота также придают чувство гармонии и помогают в любовной сфере.