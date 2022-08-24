Простые и вкусные рецепты десертов на Ореховый Спас, традиции и обычаи праздника
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Простые и вкусные рецепты десертов на Ореховый Спас, традиции и обычаи праздника

Простые и вкусные рецепты десертов на Ореховый Спас, традиции и обычаи праздника

Ореховый Спас считается важным праздником для православных христиан. Именно поэтому в этот день хозяйки стараются приготовить что-то вкусное и праздничное. Это последний из трех Спасов, который ежегодно отмечается 29 августа. В этот день принято освящать в церкви орехи, мед и фрукты, а потом готовить из них различные сладости.

Как приготовить слоеный пирог с фруктами на Ореховый Спас

Чтобы получить приятный аромат, можно добавить немного ванили, молотую корицу или цедру лимона. На приготовление такого пирога уйдет час времени. Понадобятся следующие продукты:

  • 1 банан;
  • 2 яблока;
  • 500 грамм листового теста;
  • грецкие орехи;
  • сахарная пудра для присыпки;
  • 2 яйца
  • 100 миллилитров густых сливок;
  • полстакана сахара.


Изначально нужно разморозить тесто, немного его раскатать на поверхности, предварительно посыпанной мукой. Далее отправить его в форму с пергаментом, сделать бортики. Грецкие орехи нужно поджарить на сковородке и нарубить крупными кусочками. Банан и яблоко очистить, нарезать ломтиками.

Фрукты выкладываются на тесто. Для заливки нужно смешать сливки, яйца и сахар, вылить смесь на фрукты. Отправлять форму нужно в духовку только после того, как она прогреется до 180 градусов, на 40 минут. Готовый пирог остудить и посыпать сахарной пудрой.

Рецепт тертого пирога на Ореховый Спас 29 августа 2022 года

Этот десерт многим напоминает о детстве, когда мама баловала лакомством прямо из духовки. Однако можно добавить немного новизны и сделать праздничный десерт. На приготовление уйдет два часа. Понадобятся следующие ингредиенты:

  • 200 грамм размягченного сливочного масла;
  • 4 стакана просеянной муки;
  • 2 яйца;
  • стакан сахара;
  • чайная ложечка разрыхлителя:
  • 2 ложки сметаны с горкой;
  • 200 грамм вишни;
  • щепотка соли и горсть грецких орехов.


Первым делом нужно взбить яйца с сахаром до густой пены, добавить в смесь сливочное масло, сметану и хорошенько перемешать. Постепенно добавляя разрыхлитель и просеянную муку, замесить тесто.

Когда все будет готово, его нужно завернуть в пищевую пленку и отправить на пару часов в холодильник. Форму покрыть пергаментной бумагой, посыпать мукой. Тесто поделить на две половинки. Меньшую обратно отправить в холодное место, а большую натереть на крупной терке и рассыпать в форме.

Сверху на тесто выложить вишню без косточек, посыпать сахаром и грецкими орехами. В конце натереть на вишни меньшую половину теста. Пирог выпекается в духовке около 50 минут. Остудить перед подачей на стол. Для эстетики можно присыпать сахарной пудрой или тертым шоколадом.

Ореховый Спас в 2022 году: что нужно делать в этот праздник

Считается, что в праздник недопустима тяжелая физическая работа. Однако такое правило не затрагивает ежедневные бытовые заботы. То есть никто не отменяет готовку еды и кормежку скотины, ведь животные не будут ждать, пока закончатся все праздники.


Нужно постараться выделить хоть немного времени для похода в храм. Если же сходить не получилось, помолиться можно и дома. В церкви же принято святить орехи и зерно.

Раньше в этот день было принято печь хлеб из освященного зерна и угощать им всех друзей, соседей и просто людей, которые нуждаются в еде. В давние времена на праздник было принято освящать новые колодцы, чтобы вода зимой не замерзла. А молодые девицы в это время гадали на суженного.

Считалось, что если к Ореховому Спасу журавли отправятся на юг, значит, Покрова в этом году будут морозными. Если же удалось к празднику собрать хороший урожай орехов, значит, на будущий год их практически не будет. Зато можно ожидать хороший урожай хлебных злаков.

# Общество Праздники
По материалам: rsute

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