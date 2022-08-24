Путин согласился на поездку Собянина в Рязанскую область в связи с пожарами
Сегодня, 13:10 Вадим Карасев
Путин дал согласие на поездку мэра Москвы Собянина в Рязанскую область из-за пожаров
В свою очередь, Собянин на совещании по вопросам ликвидации природных пожаров в российских регионах предложил главе государства поручить ему съездить в Рязанскую область, чтобы проверить работу московских спасателей.
Президент России Владимир Путин дал согласие на поездку мэра Москвы Сергея Собянина в Рязанскую область, чтобы посмотреть на работу столичной группировки в борьбе с пожарами. Об этом сообщает РИА Новости.
В свою очередь, Собянин на совещании по вопросам ликвидации природных пожаров в российских регионах предложил главе государства поручить ему съездить в Рязанскую область, чтобы проверить работу московских спасателей.
По материалам: lenta.ru