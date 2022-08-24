Путин согласился на поездку Собянина в Рязанскую область в связи с пожарами
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Путин согласился на поездку Собянина в Рязанскую область в связи с пожарами

Путин согласился на поездку Собянина в Рязанскую область в связи с пожарамиПутин дал согласие на поездку мэра Москвы Собянина в Рязанскую область из-за пожаров

Президент России Владимир Путин дал согласие на поездку мэра Москвы Сергея Собянина в Рязанскую область, чтобы посмотреть на работу столичной группировки в борьбе с пожарами. Об этом сообщает РИА Новости.

В свою очередь, Собянин на совещании по вопросам ликвидации природных пожаров в российских регионах предложил главе государства поручить ему съездить в Рязанскую область, чтобы проверить работу московских спасателей.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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