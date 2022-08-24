Рената Литвинова будет наслаждаться жизнь за границей до зимы

Шахназаров высказал об отмене фильма актрисы Ренаты Литвиновой. Картину Ренаты Литвиновой «Северный ветер» должны были показать в кинотеатрах в России, начиная с 25 августа. Но спецпоказ отменили, а за ним и фильм сняли с проката. Режиссер недовольна таким решением. Рената Литвинова хоть и не спешила возвращаться в Россию, но была рада, что на родине востребовано ее творчество. Так, одна крупная киносеть организовала спецпоказ ее фильма «Северный ветер», а затем и сам прокат картины. Для того, чтобы встретиться со зрителями, Рената Муратовна хотела использовать электронные средства связи, так как последнее время живет в Европе. Но буквально за день все резко отменилось. «Комментировать ситуацию мы, к сожалению, не можем», — отчитались ей организаторы.Зато ситуацию прокомментировал телеведущий Михаил Шахназаров. В эфире YouTube-проекта «Это абзац!» он оценил новость и даже сделал предложение режиссеру. «Я думаю, что Ренате Литвиновой надо ехать туда, где сейчас востребованы русские актеры. То есть в Латвию. Там есть шансы отыграть последние спектакли, потому что скоро газу придет кирдык», — сказал Шахназаров в эфире. Михаил давно считает, что Европа не сможет прожить без российского газа, как бы ни пыталась убедить себя в обратном. Его очень удивляют новости о баснословных ценах на дрова, которые придется покупать простым жителям. К слову, в Латвии сейчас находятся несколько известных российских артистов — они покинули нашу страну после объявления о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Так, там можно найти Чулпан Хаматову — ее взяли в Новый Рижский театр. После Израиля в Юрмалу перебралась и Алла Пугачева с Максимом Галкиным. Впрочем, Примадонна заявляет — она вместе с детьми вернется 1 сентября.