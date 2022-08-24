Рената Литвинова будет наслаждаться жизнь за границей до зимы
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Рената Литвинова будет наслаждаться жизнь за границей до зимы

Рената Литвинова будет наслаждаться жизнь за границей до зимы
Шахназаров высказал об отмене фильма актрисы Ренаты Литвиновой. Картину Ренаты Литвиновой «Северный ветер» должны были показать в кинотеатрах в России, начиная с 25 августа. Но спецпоказ отменили, а за ним и фильм сняли с проката. Режиссер недовольна таким решением. Рената Литвинова хоть и не спешила возвращаться в Россию, но была рада, что на родине востребовано ее творчество. Так, одна крупная киносеть организовала спецпоказ ее фильма «Северный ветер», а затем и сам прокат картины. Для того, чтобы встретиться со зрителями, Рената Муратовна хотела использовать электронные средства связи, так как последнее время живет в Европе. Но буквально за день все резко отменилось. «Комментировать ситуацию мы, к сожалению, не можем», — отчитались ей организаторы.
Зато ситуацию прокомментировал телеведущий Михаил Шахназаров. В эфире YouTube-проекта «Это абзац!» он оценил новость и даже сделал предложение режиссеру. «Я думаю, что Ренате Литвиновой надо ехать туда, где сейчас востребованы русские актеры. То есть в Латвию. Там есть шансы отыграть последние спектакли, потому что скоро газу придет кирдык», — сказал Шахназаров в эфире. Михаил давно считает, что Европа не сможет прожить без российского газа, как бы ни пыталась убедить себя в обратном. Его очень удивляют новости о баснословных ценах на дрова, которые придется покупать простым жителям. К слову, в Латвии сейчас находятся несколько известных российских артистов — они покинули нашу страну после объявления о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Так, там можно найти Чулпан Хаматову — ее взяли в Новый Рижский театр. После Израиля в Юрмалу перебралась и Алла Пугачева с Максимом Галкиным. Впрочем, Примадонна заявляет — она вместе с детьми вернется 1 сентября.
# Шоу-бизнес Литвинова Рената
По материалам: z-aya

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