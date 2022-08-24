Режиссер американской «Иронии судьбы» снимет фильм с Козловским и Галустяном
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Режиссер американской «Иронии судьбы» снимет фильм с Козловским и Галустяном

Режиссер американской «Иронии судьбы» снимет фильм с Козловским и ГалустяномРежиссер «Иронии судьбы в Голливуде» Марюс Вайсберг снимет фильм с Козловским и Галустяном

Российский режиссер Марюс Вайсберг, работавший над американской версией «Иронии судьбы», снимет фильм с участием актеров Данилы Козловского и Михаила Галустяна. Об этом сообщает ТАСС.

Новый проект будет носить название «Уволить Жору» и расскажет о двух персонажах «из совершенно разных миров». В результате столкновения главных героев, между ними «образуется и конфликт, и понимание мира, и дружба». По словам Вайсберга, по стилю картина будет похожа на комедию «Впритык» (2010) режиссера Тодда Филлипса.

«У меня сейчас проект, который я запускаю буквально через две недели, под названием "Уволить Жору", в котором будут играть Михаил Галустян и Даня Козловский», — заявил Вайсберг. Он уточнил, что, в отличие от фильма «Ирония судьбы в Голливуде», новая лента будет «чисто российской историей».

Ранее стало известно о том, что российский режиссер Кирилл Соколов снимет фильм для Голливуда.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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