Россия отказалась поставлять газ с Сахалина в Азию
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Россия отказалась поставлять газ с Сахалина в Азию

Россия отказалась поставлять газ с Сахалина в АзиюBloomberg: «Сахалин Энерджи» отказался от поставки газа в Азию из-за проблем с оплатой

Новый оператор нефтегазового проекта «Сахалин-2» — ООО «Сахалин Энерджи» — отказался от поставки газа как минимум одному азиатскому покупателю из-за задержки с подписанием нового контракта и проблем с оплатой, пишет Bloomberg со ссылкой на трейдеров.

Новый оператор 19 августа сменил Sakhalin Energy Investment Company Ltd c Бермудских островов, которым совместно владели «Газпром», Shell, Mitsui и Mitsubishi, имущество компании было передано в собственность государства. С этой даты клиентам было предложено заключить новые сделки с текущим оператором и отправлять платежи в «Газпромбанк».

По словам трейдеров, немногие покупатели подписали пересмотренные контракты, поэтому поставки оказались под угрозой. Хотя большая часть пунктов новых договоров купли-продажи газа, добываемого на «Сахалине-2», остались прежними (в частности, цена и объем поставок), покупатели обсуждают документы с юристами и тщательно изучают детали, прежде чем совершать сделки с новой организацией или взаимодействовать с российским банком. 

Перебои с поставками газа могут усугубить нехватку предложения в Азии. Отсутствие российского экспорта, к примеру, грозит Японии отключениями электричества этой зимой — страна является крупнейшим покупателем сахалинского газа и обычно покрывает около 9 процентов своих потребностей в СПГ за счет этих поставок.

«Без [газа с] Сахалина Северо-Восточной Азии придется уводить больше грузов из Европы, что усилит борьбу за газ между Азией и Европой перед наступлением зимы, а это может поднять цены на СПГ до беспрецедентного уровня», — заявил аналитик энергорынков из Credit Suisse Group Сол Кавоник.

Ранее в августе «Сахалин Энерджи» попросил своих покупателей платить в другой валюте, в том числе в рублях, если из-за зарубежных санкций возникнут проблемы с оплатой в долларах. Клиентам также разрешили оплачивать поставки евро, иенами или британскими фунтами стерлингов.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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