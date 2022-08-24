Россия заявила о скором фиаско киевского режима
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Россия заявила о скором фиаско киевского режима

Россия заявила о скором фиаско киевского режимаПостпред России при ООН Небензя заявил, что Запад не сможет предотвратить фиаско Украины

Помощь Запада способна затянуть агонию киевского режима, но не сможет предотвратить скорое фиаско действующей украинской власти. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, сообщает РИА Новости.

«Этот час уже близок, как бы ни старался киевский режим и его западные покровители», — констатировал постпред. По его словам, Украина превратилась в «Антироссию» и уверенно движется к «полному идейному и идеологическому банкротству».

В заключение своей речи дипломат пожелал украинскому народу наконец обрести свободу и построить здоровое общество, в котором люди могли бы жить в мире со своими соседями.

Ранее бывший офицер американской разведки Скотт Риттер заявил, что США лишь имитируют помощь Украине, поскольку не намерены бросать вызов России и переходить к решительным действиям. По его словам, «амбиции США на Украине — это сплошная риторика, без значимых действий».

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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