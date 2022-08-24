Россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества
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Россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества

Россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничестваЦентробанк предупредил, что мошенники в разговоре представляются сотрудниками Банка России

Мошенники изобрели новую схему телефонных обманов. Теперь при телефонных звонках они представляются сотрудниками Банка России. Об этом РИА Новости сообщил директор департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров

«Что касается актуальных схем мошенничества, то в последнее время злоумышленники не только представляются, якобы, "сотрудником" Центрального банка, но все чаще для убедительности присылают человеку в мессенджер или на электронную почту документы с логотипом и печатью Банка России», — рассказал он.

Он добавил, что зафиксированы случаи, когда мошенники использовали его собственные данные в своих легендах. «Со стороны выглядит очень правдоподобно», — отметил Уваров.

Глава департамента информбезопасности ЦБ напомнил, что Банк России по своей инициативе не направляет гражданам письма, не звонит и не рассылает сообщения и вообще не занимается обслуживанием счетов физических лиц.

«В любом случае, кем бы ни представлялся звонящий — сотрудником банка, прокураторы, полиции, работником Центробанка — никогда и никому не сообщайте личные данные, а также номер своей банковской карты, трехзначный код с оборотной стороны карты или смс-код», — подчеркнул Уваров.

Ранее специалисты Роскомнадзора дали россиянам советы по защите от мошенников. Так, в случае звонка от незнакомца, представившегося сотрудником службы безопасности банка, не надо торопиться сообщать ему персональные данные. Вместо этого при таких звонках следует сразу класть трубку и звонить в свой банк, чтобы рассказать о произошедшем.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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