Российский посол оценил влияние санкций на ДСНВ
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Российский посол оценил влияние санкций на ДСНВ

Российский посол оценил влияние санкций на ДСНВПосол России Антонов заявил, что санкции США препятствуют инспекциям в рамках ДСНВ

Заявление Госдепартамента США о том, что санкции США в отношении России не препятствуют инспекциям в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), не соответствуют действительности. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его цитирует РИА Новости.

«Отсутствие нормального авиационного сообщения с США, закрытие американскими союзниками воздушного пространства для пролета российских самолетов, проблемы с получением транзитных виз для членов инспекционных групп и летных экипажей — все это создает условия, при которых осуществление нами проверок на территории Соединенных Штатов затруднено... Заявления госдепартамента об обратном не соответствуют действительности», — пояснил российский дипломат.

Он отметил, что Россия продолжает работать с США над устранением имеющихся проблем по вопросу инспекций в рамках ДСНВ. Он призвал американские власти «не на словах, а на деле» продемонстрировать приверженность Договору и «добросовестное отношение к своим обязательствам».

Ранее официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что антироссийские санкции не мешают России проводить инспекции в рамках договора на территории США и «полностью совместимы с выполнением ДСНВ».

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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