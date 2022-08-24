Серена Уильямс опубликовала фотографию с Меган Маркл: "Мне понравилось говорить о важных темах с моей подругой"

Вадим Карасев

Теннисистка Серена Уильямс опубликовала в инстаграме* фотографию со своей дочерью Олимпией и своей близкой подругой Меган Маркл.

Накануне вышел первый эпизод подкаста Маркл "Архетипы" для Spotify, гостьей которого стала спортсменка. Мне понравилось говорить о столь многих важных темах с моей дорогой подругой Меган в качестве ее первого гостя. Эпизод уже вышел, и его стоит послушать, особенно если вы амбициозны, — написала она под постом.

В первом эпизоде подкаста Маркл и Уильямс поговорили о двойных стандартах и "неверном понимании женских амбиций". Как отметила Меган, в обществе амбициозные женщины воспринимаются совсем не так, как мужчины.

В качестве примера правильной амбициозности она привела саму Серену, которая, родившись в бедной семье, сумела достичь успеха благодаря труду и упорству. Ранее спортсменка объявила о завершении карьеры.

Меган Маркл добавила, что амбициозность стала для нее проблемой после брака с принцем Гарри. Она вдруг стала для меня чем-то ужасным. Я столкнулась с мнением, что женщина не должна быть амбициозной, и почувствовала много негатива, — призналась она.

Из-за этого Меган Маркл часто сталкивалась с критикой общественности: поведение герцогини казалось людям слишком вызывающим.

Контракт на регулярный выпуск подкастов Меган Маркл и принц Гарри заключили со Spotify еще два года назад, однако пара выпустила всего один эпизод, что вызвало критику со стороны платформы: Меган и Гарри обвинили в нарушении условий контракта.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией

Ксения Смирнова