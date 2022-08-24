Шансы Трасс стать премьером Великобритании после слов о ядерном оружии оценили
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Шансы Трасс стать премьером Великобритании после слов о ядерном оружии оценили

Шансы Трасс стать премьером Великобритании после слов о ядерном оружии оценилиПолитолог Еремина назвала низкими шансы Трасс стать премьером после слов о ядерном оружии

Заявление главы Министерства иностранных дел (МИД) Великобритании Лиз Трасс о готовности применить ядерное оружие снижают ее шансы занять пост премьер-министра страны. Так высказывание политика в разговоре с «Лентой.ру» оценила профессор СПбГУ, доктор политических наук Наталья Еремина.



Неосторожное высказывание

Слова Трасс о том, что она готова применить ядерное оружие на посту премьер-министра Великобритании в случае необходимости, говорят о ее политической незрелости, считает политолог.

«Такие заявления должны быть к чему-то привязаны, просто бросаться такими высказываниями недопустимо. Это показывает, что она абсолютно ни в каком виде не готова быть премьер-министром. Человек всему миру фактически угрожает ядерной войной ради интересов Великобритании», — объяснила она.



На кого рассчитано заявление?

О возможности применения ядерного оружия Лиз Трасс высказалась на встрече с членами Консервативной партии в Бирмингеме. «Я думаю, что это важная обязанность премьер-министра. Я готова сделать это», — подчеркнула она, отвечая на соответствующий вопрос. По словам Натальи Ереминой, заявление было рассчитано именно на политиков, а не на граждан Соединенного Королевства.

«Сейчас главная задача — понравиться свои коллегам, они ведут переговоры. Понятно, что у них есть антироссийский консенсус, и они на нем играют. Просто кто-то будет вести себя более осторожно, сдержанно, а кто-то будет так себя вести, бежать, сломя голову», — заключила политолог.

Великобритания входит в «ядерную пятерку» вместе с Россией, США, Францией и Китаем, Лондон обладает 225 ядерными боеголовками.

20 июля Лиз Трасс и экс-глава Министерства финансов Великобритании Риши Сунак вышли в финальный раунд борьбы за пост британского премьера. В последнем туре победителя определят члены Консервативной партии. Результаты будут известны в сентябре.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку 7 июля на фоне правительственного кризиса.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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