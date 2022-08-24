Шутер CrossfireX получает крупное обновление Babylon с новым контентом
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Шутер CrossfireX получает крупное обновление Babylon с новым контентом

Шутер CrossfireX получает крупное обновление Babylon с новым контентом


Эксклюзивный для приставок Xbox шутер CrossfireX получил крупное обновление под названием Babylon. Апдейт распространяется бесплатно, и он уже доступен игрокам.

С обновлением Babylon в CrossfireX появляется новый контент:



2 новые карты: Вавилон и Спутник.



Новое оружие, скины и аксессуары. Добавлено 4 новых базовых оружия: AP-45, HAMMER MK2, KALASH-LMG и MODEL 1903, а также 25 новых скинов для оружия и 3 новых аксессуара для оружия.



Новое внутриигровое задание: Rise of Babylon.



Бесплатный боевой пропуск + BP EXP Boost Event. Игроки смогут разблокировать до 6 бесплатных скинов оружия, усиления, премиальную валюту (CFP) и внутриигровую валюту (GP).

Ниже можно посмотреть трейлер обновления Babylon. Напомним, сама игра CrossfireX является условно-бесплатной, но в ней есть 2 платные сюжетные кампании, одна из которых доступна в Game Pass.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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